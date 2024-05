Fußball | Bundesliga EM-Fahrer Benjamin Henrichs verlängert bei RB Leipzig Stand: 17.05.2024 13:28 Uhr

Am Tag nach der Berufung von Benjamin Henrichs in den EM-Kader des DFB-Teams kommt Trainer Marco Rose der offiziellen Bestätigung von RB Leipzig zuvor und kündigt die Vertragsverlängerung des Nationalspielers an.

Nationalspieler Benjamin Henrichs bleibt bei RB Leipzig. Der Bundesligist einigte sich dem Vernehmen nach mit dem Außenverteidiger auf eine vorzeitige Verlängerung des ursprünglich noch bis 2025 laufenden Vertrages. Das bestätigte Trainer Marco Rose am Freitag. "Es sieht gut aus, würde ich sagen. Es wird sicherlich noch ein offizielles Statement geben, aber wir müssen auch nicht rumeiern", schmunzelte Rose. "Wir freuen uns darüber. Was lange währt, wird gut. Wir haben viele und lange Gespräche geführt. Benni ist ein wichtiger Faktor. Er ist deutscher Nationalspieler, fährt zur EM, worüber wir uns sehr freuen", ergänzte der Fußballlehrer. Der neue Vertrag des 27-Jährigen soll bis 2028 laufen.

Rose lobt "polyvalenten" Henrichs

Zuletzt hatte Sportdirektor Rouven Schröder Henrichs eine Deadline bis zum Ende dieser Woche gesetzt, sich nach wochenlangen Verhandlungen zu entscheiden. Im Falle einer Absage hätte man Henrichs verkauft, als Ersatz hat Leipzig Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam auf der Liste. Der Transfer des Niederländers, an dem man bereits im vergangenen Sommer interessiert war, könnte im Fall eines Weggangs von Mohamed Simakan doch noch realisiert werden. An dem Franzosen ist der FC Arsenal interessiert.

Henrichs ist bereits seit Juli 2020 in Leipzig. Zunächst war der 14-malige Nationalspieler von der AS Monaco nur ausgeliehen, ehe eine feste Verpflichtung für 15 Millionen Euro erfolgte. Zum unumstrittenen Stammspieler stieg Henrichs allerdings erst nach der Ankunft von Marco Rose auf. "Er ist polyvalent", sagte der 47-Jährige. "Wir wissen alle, dass er ein guter Außenverteidiger ist. Er hat noch Luft nach oben, was seine Quote und seine Offensivflanken betrifft. Trotz seines Alters kann er sich noch entwickeln."

dpa/SpiO