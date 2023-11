Eishockey | DEL2 Eispiraten zurück in der Erfolgsspur - Füchse verlieren in der Overtime Stand: 17.11.2023 23:07 Uhr

Unterschiedliche Stimmungslagen bei den Eispiraten Crimmitschau und den Lausitzer Füchsen nach ihren Freitagspartien in der DEL2: Die einen konnten wieder jubeln und bleiben vorne dabei. Die anderen verloren erneut.

Die Eispiraten Crimmitschau sind nach der Niederlage in Freiburg wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Sachsen schlugen in der 2. Eishockey- Bundesliga am Freitag die Eisbären Regensburg mit 4:1.

Das Team von Jussi Tuores bleibt damit Dritter. Walsh (9.) und 19 Sekunden später Smith stellten früh die Weichen. Trivinos 1:2 (44.) konterte erneut Smith postwendend (47.). Drei Sekunden vor dem Ende wurde Colin Smith mit seinem Hattrick zum "Man of the Match". Die Eispiraten holten aus den vergangen sieben Partien gleich fünf Siege. Gegen Regensburg gelang nach dem 0:2 im ersten Duell die Revanche. Das ist die bisher einzige Saisonpartie ohne einen Eisipiraten-Treffer.

Lausitzer Füchse: Ruopp trifft und fliegt

Die Lausitzer Füchse haben den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Petteri Väkiparta kassierte am Freitagabend einen knappe 1:2-Niederlage (0:0;0:1;1:0/0:1) nach Overtime gegen Bad Nauheim.

Auch wenn sich beide Teams in der Anfangsphase weitestgehend neutralisierten, kam Weißwasser gegen die aggressiven und laufstarken Gäste nur schwer in die Partie. In zweiten Drittel ging Bad Nauheim durch Kevin Orendorz in Führung (29.), ehe die Füchse im Schlussabschnitt endlich zu ihrem Spiel fanden. Sam Ruopp gelang der Ausgleich, der noch einmal neue Kräfte freisetzen sollte. Der Siegtreffer in der regulären Spielzeit gelang allerdings nichts mehr. Zu allem Überfluss ließ sich Ruopp nach dem Schlusspfiff zu einem angetäuschten Schuss hinreißen, erhielt eine zehnminütige Strafe und fehlte in der Overtime. Dort gelang den Gästen nach 81 Sekunden der Siegtreffer durch Jordan Hickmott.

red