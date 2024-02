Eishockey | DEL2 Eispiraten triumphieren im Outdoor-Derby gegen die Eislöwen Stand: 16.02.2024 23:05 Uhr

Das war Freiluftsport der besonderen Art: Die Eispiraten Crimmitschau haben das Sachsenderby gegen die Dresdner Eislöwen gewonnen. In einem packenden Eishockeyspiel setzten sich die Westsachsen am Freitag (16.02.2024) klar mit 7:3 durch. Gespielt wurde vor 15.000 Zuschauern im Auslauf der Skisprungschanze Klingenthal. Während Crimmitschau Platz drei festigt, verpasst Dresden den Sprung in die Pre-Playoff-Ränge.

3:0 für Crimmitschau – dann wachen Dresdner Eislöwen auf

Auf der Eisfläche im NHL-Maß machten beide Teams Werbung für das Eishockey. Mit viel Tempo und Toraktionen stellten die Eispiraten die Weichen früh auf vierter Heimsieg in Folge. Max Balinson (10.), Willy Rudert (18.) und Ole Olleff (23.) sorgten für ein komfortables 3:0 der Westsachsen.

Eispiraten gedankenschneller und konsequent im Abschluss

Doch Dresden (zuvor drei Siege in Serie) meldete sich eindrucksvoll zurück: David Rundqvist mit der Rückhand (27.) und Maxim Rausch aus der Distanz (31.) stellten den Anschluss her. Crimmitschaus Balinson markierte in einer Powerplay-Situation seinen zweiten Treffer (4:2/33.). Fast im Gegenzug erzielte Tomas Andres das 3:4 aus Dresdner Sicht. Damit sah es nach einem spannenden Schlussdrittel aus.

Allerdings wurde dieses dann ziemlich einseitig. Crimmitschau war gedankenschneller und konsequent im Torabschluss. Henri Kanninen (45.) und Tobias Lindberg (48.) machten das halbe Dutzend voll, ehe Thomas Reichel (52.) zum Endstand traf.

