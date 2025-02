Eishockey | DEL2 Eislöwen verlieren erneut - Crimmitschau erst nach Overtime geschlagen Stand: 16.02.2025 20:04 Uhr

Tabellenführer Dresdner Eislöwen hat nach der Derby-Niederlage in Weißwasser auch gegen Bad Nauheim verloren. Die Eispiraten Crimmitschau kassierten eine knappe Niederlage gegen die Krefeld Pinguine.

Spitzenreiter Dresden verliert erneut

Die Dresdner Eislöwen haben mit dem 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) gegen den EC Bad Nauheim die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase steigerten sich die Gastgeber vor 4.412 Zuschauern im zweiten Durchgang: Sie verzeichneten 19 Abschlüsse, doch keiner fand den Weg ins Ziel. So ging es torlos ins letzte Drittel - in dem Marc El-Sayed in der 53. Minute schließlich das Siegtor für Bad Nauheim erzielte. Trotz der 17. Saison-Niederlage führen die Dresdner die Tabelle nach wie vor an. Der Vorsprung auf die Kassel Huskies schmolz aber auf fünf Punkte.

Eispiraten kassieren knappe Niederlage

Die Eispiraten Crimmitschau haben gegen die Krefeld Pinguine knapp mit 2:3 (0:1, 1:0, 1:1/0:1) nach Overtime verloren.

Zunächst war der Favorit aus Krefeld überlegen, Maximilian Adam brachte die Gäste früh in Führung (5.). Doch die Eispiraten arbeiteten sich im zweiten Abschnitt ins Spiel hinein und kamen durch Corey Mackin (40.) zum Ausgleich. Im Schlussdrittel traf zunächst Mike Fischer für Krefeld (43.), doch Crimmitschau kämpfte sich erneut zurück: Tim Lutz erzielte in der 54. Minute das 2:2. In der Overtime sorgte dann aber Max Newton für den Auswärtssieg.

Blue Devils halten Füchse auf Abstand

In Weiden unterlagen die Lausitzer Füchse derweil den Blue Devils mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

In einer engen Partie führte erst ein Fehler in der Lausitzer Defensive zum 0:1 durch Luca Gläser (13.). Das schien etwas ausgelöst zu haben, denn die Füchse wurden in der Folge druckvoller, verpassten jedoch den Ausgleich. So zeigte es sich auch im Mitteldrittel, die Lausitzer kamen zu selten in gute Positionen für einen möglichen Ausgleich, sodass im letzten Drittel Vincent Schlenker (48.) und Tyler Ward (54.) die Führung der Blue Devils Weiden erhöhten. Mit dem 3:0 bauen die Hausherren auf Rang sieben ihren Vorsprung vor den Füchsen auf Platz acht der Tabelle weiter aus.

