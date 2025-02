Eishockey | DEL2 Eislöwen siegen wieder - Eispiraten jubeln - Füchse verlieren Stand: 07.02.2025 22:29 Uhr

Nach drei Niederlagen ist der Spitzenreiter der DEL 2 zurück. In Regensburg ließen die Sachsen nichts anbrennen. Den dritten Erfolg in Serie sicherten sich die Eispiraten Crimmitschau. Die Lausitzer Füchse verloren.

Die Dresdner Eislöwen sind zurück in der Erfolgsspur. Am Freitagabend setzte sich der Spitzenreiter der DEL2 bei den Eisbären Regensburg nach einer überzeugenden Leistung mit 7:2 durch.

Nach drei Niederlagen in Folge hatte es bei den Sachsen unter der Woche Redebedarf gegeben. "Diese Woche haben wir sehr viel gesprochen, wie wir zurück in die Erfolgsspur kommen, denn wir wollen Erster bleiben", erklärte Trainer Niklas Sundblad vor der Partie. Mit Kapitän Travis Turnbull und Topscorer Dane Fox legten die Dresdner los wie die Feuerwehr. Nach neun Minuten stand es bereits 3:0. Im Mittelabschnitt gab es dann ein etwas offeneres Spiel mit vielen Toren. Beim 6:2 für die Eislöwen wurden die Seiten gewechselt. Und auch die letzten 20 Minuten gehörten den Dresdnern, Gorcik sorgte in der 46. Minute für den Schlusspunkt.

Dritter Sieg in Folge für Eispiraten

Die Eispiraten Crimmitschau haben den dritten Sieg in Folge gefeiert. Vor 2.300 Zuschauern im Sahnpark setzten sich die Westsachsen gegen den EHC Freiburg mit 4:3 nach Verlängerung durch. Zweimal mussten die Crimmitschauer einen Rückstand aufholen. Nach einem torlosen ersten Drittel gelang Feser und Sacher der Ausgleich. Das 3:2 von Sacher wurde dann nur wenige Sekunden später durch die Gäste wieder ausgeglichen. Doch erneut Feser sorgte in der fünften Minute der Verlängerung für großen Jubel.

Crimmitschau sichert sich den nächsten Sieg.

Füchse verlieren in Krefeld - Haden kommt nach Weißwasser

Die personell gerupften Lausitzer Füchse haben ihr Freitagsspiel bei den Krefeld Pinguins mit 2:4 verloren. Dabei zeigte Weißwasser beim Tabellenzweiten eine couragierte Leistung, lag dennoch nach 21 Minuten bereits mit 0:2 in Rückstand. Breitkreuz weckte mit seinem Anschluss neue Hoffnungen. Doch im Schlussabschnitt gelangen den Gastgebern innerhalb von knapp einer Minute die vorentscheidenden Treffer zum 4:1. Elten machten zwei Minuten vor Schluss den zweiten Füchse-Treffer, es folgt aber nur noch ein Schuss an die Latte. Wegen der angespannten personellen Situation waren die Sachsen auf dem Spielermarkt aktiv und holten Gary Haden. "Ich wollte schon immer in der DEL2 spielen und kann es kaum erwarten, mit den Lausitzer Füchsen loszulegen", erklärte der 26-jährige Kanadier.

