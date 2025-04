Eishockey | DEL2 Eislöwen siegen in Ravensburg und haben die DEL im Blick Stand: 21.04.2025 21:13 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben in der Finalserie der DEL2 in Ravensburg gewonnen. Den Sachsen fehlen damit noch zwei weitere Siege zum Aufstieg in die erste Liga.

Die Dresdner Eislöwen stehen knapp vor dem Aufstieg in die höchste Spielklasse des deutschen Eishockeys. In Ravensburg siegten die Sachsen mit 5:2 (0:1, 0:1. 5:0). Nach Stotterstart ließ das Team von Niklas Sundblad die Arena in Schwaben letztlich verstummen.

Dresden begann das Spiel offensiver, ließ sich aber nach zehn Minuten aus der Kalten überrumpeln. Ein ansatzloser Schuss von Luca Hauf brachte die Führung für Ravensburg (9.). Das Spiel lief daraufhin auf den Kasten der Towerstars, die aber erneut alle Bemühungen der Elbestädter im Mitteldrittel durch Robbie Czarniks Treffer (27.) kalt stellten.

Kampf um den Puck Zweikampf zwischen Travis Turnbull (Dresdner Eisloewen, 91) und Mathew Santos

Die Sachsen drückten auf das Tor, mühten sich. Doch zum Anschluss kam der ESC aus Dresden beinahe schnöde aus einem Konter. David Rundqvist spielte die Scheibe unbedrängt zu Sebastian Gorcik, der direkt abnahm und auf 1:2 stellte. Die Eislöwen waren wieder da – und glichen nach einem scharfen Pass auf Andrew Yogan aus (49.). Travis Turnbull drehte dann in Unterzahl die Partie komplett (52.). Ravensburg fand nicht mehr zurück ins Spiel, in dem die Gäste ihren Kasten souverän sauber hielten. Und in der letzten Minute zweifach ins verwaiste Tor einschoben.

Weiter geht es für Dresden schon am Mittwoch (23. April) in eigener Halle.

jar