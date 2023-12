Eishockey | DEL2 Eislöwen siegen im DEL2-Keller - Eispiraten und Füchse verlieren Stand: 17.12.2023 20:30 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben in der DEL2 einen kleinen Schritt Richtung rettendem Ufer gemacht - Dresden gewann am Sonntag gegen einen direkten Koknurrenten. Ihre Playoff-Chancen nicht verbessern konnten dagegen die Lausitzer Füchse und die Eispiraten Crimmitschau - Weißwasser verlor bei den Selber Wölfen, Crimmitschau in Landshut.

Dresdner Eislöwen ringen Rosenheim nieder

Ricardo Hendreschke 32 , Niklas Postel 19 , Adam Kiedewicz 71 (v.l.n.r.)

Die Dresdner Eislöwen haben im Kampf gegen die Playdowns einen wichtigen Sieg gefeiert. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewannen die Sachsen am Sonntag (17.12.2023) ihr Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim 4:3 (0:0, 1:2, 3:1).

Gegen direkten DEL2-Konkurrenten im Kampf gegen die Playdowns begann das Team von Eislöwen-Coach Petterin Kilpivaara konzentriert und hatte im ersten Drittel auch die besseren Chancen. Doch erst im zweiten Drittel erlöste Arne Uplegger die Dresdner: Nach 24 Minuten traf der 25-Jährige unhaltbar ins Eck. Nun drehten die Gäste aus Rosenheim auf: Einige Chancen konnte Dresden abwehren, doch nach einem Doppelschlag durch Manuel Strodel (34.) und Chris Dodera (37.) führte Rosenheim plötzlich.

Im Schlussdurchgang konnte Dresden noch einmal das Tempo erhöhen. Der Ausgleich fiel im Powerplay, David Suvanto (44.) machte das 2:2. In der Schlussphase drängte Rosenheim auf den Sieg. Doch mit einem Doppelschlag entschieden Mitch Wahl, der sein erstes Tor für Dresden machte (53.), und Tomas Andres (55.) die Partie für die Eislöwen. Der 3:4-Anschluss durch Reid Duke (60.) fiel erst 15 Sekunden vor Schluss und kam damit zu spät.

Füchse-Aufholjagd bleibt ohne Lohn

Die Lausitzer Füchse haben ihren Sieg vom Freitag gegen Ravensburg nicht veredeln können und treten im Tabellenmittelfeld der DEL2 auf der Stelle. Das Team von Petteri Väkiparta unterlag am Sonntag auswärts bei den Selber Wölfen mit 3:4 (1:2, 0:1, 2:1).

Nikita Quapp (Lausitz, 33)

Rasmus Heljanko brachte den Gastgeber mit einem für Füchse-Torhüter Nikita Quapp verdeckten Schuss nach sechs Minuten in Führung. Gleich drei Zeitstrafen binnen einer Minute für Selb konnten die Füchse nicht nutzen und wurden so nach 17 Minuten mit dem 0:2 durch Richard Gelke bestraft. Immerhin konnte Weißwasser vor der ersten Pause noch verkürzen, weil Jake Coughler eine kluge Passstafette in Überzahl humorlos vollendete (20.).

Den Schwung konnte man allerdings nicht mitnehmen. Im Gegenteil: Nikita Naumann ließ Quapp mit einem Tunnel von rechts außen alt aussehen (36.), Mark McNeill baute die Führung im letzten Drittel auf 4:1 aus (42.). Sebastian Zauner (51.) und Louis Anders (58.) sorgten in der Schlussphase zwar noch einmal für Spannung, die 13. Saisonniederlage konnte aber auch sie nicht mehr verhindern.

Eispiraten Crimmitschau verlieren trotz Führung in Landshut

Die Eispiraten Crimmitschau haben in der DEL2 die fünfte Niederlage im sechsten Spiel in Serie kassiert. Beim EV Landshut verloren die Westsachsen am Sonntag (17.12.2023) 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). Mit der 13. Saisonniederlage rutscht der einstige Tabellenzweite auf Rang vier ab.

Enttäuschung bei Crimmitschaus Kanninen und Walsh (Archivbild).

Beim DEL2-Neunten erwischte Crimmitschau den besseren Start. In einer ausgeglichenen Partie traten die Eispiraten selbstbewusst auf und führten nach einem Konter und einem Tor von Henri Kanninen (13.). Landshut reagierte mit wütenden Angriffen auf den Treffer des Finnen. Doch die Eispiraten-Defensive hielt lange. Doch bei einem trockenen Schuss von Samir Kharboutli kassierten die Sachsen den Ausgleich (23.), kurz darauf drehte Simon Stowasser die Partie mit einem Schlagschuss (28.).

Noch im zweiten Durchgang hatten die Eispiraten einige Chancen zum Ausgleich: Thomas Reichel (29.) und Colin Smith (38.) scheiterten mit Großchancen.

Im Schlussdrittel zog sich Landshut weit zurück, Crimmitschau drängte auf den Ausgleich, Dominic Walsh vergab eine Möglichkeit (46.). Im Gegenzug traf Landshut zur Vorentscheidung: John Rogl machte unter Bedrängnis das 3:1 (47.). In der restlichen Spielzeit agierte Crimmitschau zu ideenlos, um die sichere Landshut-Defensive zu knacken.

