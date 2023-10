Eishockey | DEL2 Eislöwen gewinnen Derby gegen Füchse - Crimmitschau besiegt Tabellenführer Stand: 15.10.2023 20:01 Uhr

Jubel bei den Dresdner Eislöwen und den Eispiraten Crimmitschau. Die Dresdner siegten im Sachsenderby. Crimmitschau triumphierte gegen den DEL2-Spitzenreiter - und das überraschend deutlich.

Die Dresdner Eislöwen haben das sächsische Derby in der DEL2 gegen die Lausitzer Füchse gewonnen. Beim 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) am Sonntag gelang den Dresdnern zudem der erste Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Serie. Weißwasser, das sich am Freitag noch 6:5 gegen Crimmitschau durchsetzen konnte, kassierte die fünfte Saisonniederlage. Die Füchse als DEL2-Fünfter und Dresden als Sechster sind jetzt Tabellennachbarn.

Doppelschlag im letzten Drittel

Die ausgeglichene Partie entschied ein Doppelpack im letzten Drittel für die Eislöwen. Beim Stand von 1:1 ließen die Dresdner erst eine Überzahlsituation aus, dann trafen Tomas Andres nach Zuspiel von David Suvanto (42.) und Dani Bindels per Abstauber (43.). In der restlichen Spielzeit lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Weißwasser konnte zweimal das Powerplay nicht nutzen (46./50.). Die endgültige Entscheidung verpasste Bindels, als er eine Großchance liegen ließ (56.).

Dresdens Tomas Andres erzielte das 2:1 (Archivbild).

In den ersten beiden Durchgängen schenkten sich die sächsischen DEL2-Teams wenig. Eine frühe Eislöwen-Führung durch Vincent Hessler (10.) glich Weißwasser durch Sebastian Zauner aus (11.).

Crimmitschau schickt Kassel mit 4:1 heim

Wie Dresden konnten am Sonntag auch die Eispiraten Crimmitschau jubeln. Den Westsachsen gelang gegen Tabellenführer Kassel Huskies beim 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) eine echte Überraschung.

Jubel bei den Eispiraten (Archivbild).

In einem hektischen Spiel mit vielen Zeitstrafen und einem zweiten Schiedsrichter, der durch einen Verkehrsunfall auf dem Hinweg erst zum zweiten Drittel erschien, konnten die Gastgeber dem Offensiv-Druck standhalten und schnell mit 1:0 durch Hayden Verbeek in Führung gehen (4.). Im zweiten Drittel schafften es die Gäste aus Kassel nicht, ihre lange Überzahl in Tore umzumünzen. Stattdessen trafen die Crimmitschauer. Erst verwandelte Mario Scalzo zum 2:0 ins Kreuzeck (23.). Den 1:2-Anschluss von Kassel (Valenti/28.) konnterte Tobias Lindberg zum 3:1 (37.). In Unterzahl konnte Lindberg sogar das 4:1 nachlegen.

Die Eispiraten haben die Niederlagenserie somit gegen den Spitzenreiter gebrochen.

Für die Crimmitschauer geht es nach diesem Erfolg gegen Kassel am Freitag weiter gegen die Dresdner Eislöwen.

dh/pk