Handball | DHB-Pokal Eisenachs Pokaltraum platzt nach Krimi bei den Rhein-Neckar Löwen

Der Traum vom Final4 des DHB-Pokals bleibt ein Traum für den ThSV Eisenach. Das Team von Trainer Misha Kaufmann musste sich nach einem packenden Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen geschlagen geben.

Eisenach verpasst mit dem Einzug ins Halbfinale damit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Beim 28:31 (15:15) am Donnerstagabend (19. Dezember) agierten die Thüringer über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe und lagen fünf Minuten vor Schluss sogar in Führung, ehe die Löwen das Ruder durch den blendend aufgelegten Ivan Martinovic doch noch herumreißen konnten. Der Kroate avancierte mit elf Treffern zum Mann des Spiels. Eisenachs Marko Grgic kam auf zehn Treffer.

Ivan Martinovic wurde in den Schlussminuten zum entscheidenden Faktor für die Rhein-Neckar Löwen.

"Wir hatten das Ding bis kurz vor Schluss auf unsere Seite. Aber wir machen am Ende einfach zu viele Fehler. Ich weiß nicht, warum wir uns so in die Hose kacken", fand Grgic im Anschluss im Interview bei Dyn deutliche Worte. "Wir haben es 56 Minuten überragend gemacht. Ich weiß nicht, was das Problem am Ende war. Es ist brutal bitter."

Eisenach trotzt Schwächephase

Trotz der positiven Bilanz, Eisenach gewann die letzten drei Spiele gegen die Mannheimer, war für Kaufmann die Favoritenrolle vor der Partie klar verteilt. Doch der selbsternannte "Underdog" erwischte nach den jüngsten Unruhen im Verein einen guten Start, hielt vor allem körperlich gut dagegen und belohnte sich zunächst mit der Führung. Doch auch die Löwen brauchten keinerlei Anlaufzeit und kamen schnell zum Ausgleich. Weil die Torhüter in der Anfangsphase kein Faktor waren, saß fast jeder Wurf, ohne dass sich ein Team absetzen konnte.

Das sollte sich nach 20 Minuten ändern. Mannheim fand in der Defensive mehr und mehr Zugriff, vorne lief Nationalspieler Juri Knorr heiß. Eisenach leistete sich in dieser Phase zu viele Fehlwürfe und geriet mit 11:14 ins Hintertreffen. Kaufmann zog die Auszeit und fand die richtigen Worte. Bis zur Halbzeit agierte sein Team im Abschluss wieder deutlich präziser und zielstrebiger und kam Stück für Stück heran. Weil der mittlerweile eingewechselte Silvio Heinevetter im Eisenacher Tor vor der Pause mit zwei starken Paraden glänzte, schaffte der ThSV bis zur Halbzeitsirene den Ausgleich.

Angeführt von Nationalspieler Marko Grgic begegnete Eisenach den Rhein-Neckar Löwen auf Augenhöhe.

Krimi in der Schlussphase

Angeführt von Knorr legten die Löwen nach Wiederanpfiff direkt wieder vor. Eisenach zeigte sich davon aber weiter unbeeindruckt und fand mit cleveren Zuspielen immer wieder Lücken in der gegnerischen Deckung. Nach 36 Minuten brachte Grgic seine Farben nach einer gefühlten Ewigkeit per Siebenmeter wieder in Führung (19:18).

Während bei Eisenach nun plötzlich alles zusammenpasste, kam Mannheim kaum noch in gute Abschlusspositionen und schwächte sich zudem immer wieder durch Zwei-Minuten-Strafen. Kaufmann ging in dieser Phase ins Risiko, brachte unter anderem einen weiteren Feldspieler auf Kosten des Torhüters, hatte mit seiner taktischen Maßnahme aber kein Glück. Im Gegenteil: Mannheim rappelte sich auf, konnte sich vor allem auf die Paraden von Mikael Appelgren verlassen und fand zurück ins Spiel.

Die Schlussphase entwickelte sich zum Krimi. Eisenach hielt das Tempo hoch, kam vor allem durch den einmal mehr starken Grgric immer wieder zu schnellen Toren und konnte zunächst vorlegen. Doch Mannheim blieb dran und schaffte seinerseits drei Minuten vor Schluss durch Martinovic die erneute Führung (29:28). Kaufmann zog eine erneute Auszeit, die allerdings nicht mehr den erhofften Effekt hatte. Abermals Martinovic erhöhte mit einem Rückraumwurf für die Löwen, auf der Gegenseite parierte David Späth und beseitigte auch die letzten Zweifel am dramatischen Sieg.

Kaufmann-Zukunft weiter ungewiss

Für Kaufmann war es möglicherweise eines seiner letzten Spiele für den ThSV. Der Schweizer hatte vor gut einer Woche um eine vorzeitige Auflösung seines bis Juni 2027 geltenden Vertrags gebeten habe. Das letzte Spiel des Jahres gegen den HSV Hamburg ist am 26. Dezember. Vier Tage zuvor steht das Auswärtsspiel beim SC Magdeburg an.

Erfolgstrainer Misha Kaufmann steht vor dem Absprung beim ThSV Eisenach.

"Wir haben uns darauf festgelegt, dass wir eine Lösung für alle Seiten finden werden und die nach der Winterpause bekanntgeben", hatte Eisenachs Geschäftsführer René Witte Anfang der Woche gesagt.

