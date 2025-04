Fußball | Regionalliga Eilenburg köpft sich beim BFC Dynamo zu einem Punkt Stand: 17.04.2025 21:22 Uhr

Der FC Eilenburg und der BFC Dynamo haben sich am Gründonnerstag versöhnlich gezeigt und die Punkte geteilt. Nach müden ersten 45 Minuten sorgten zwei Kopfballtore in Hälfte zwei für das Remis.

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga hat der FC Eilenburg in Berlin einen wichtigen Zähler geholt. Zum Auftakt in das Oster-Spielwochenende trennten sich der BFC Dynamo und der FCE mit 1:1 (0:0).

Im Vergleich zum 0:0 beim Abstiegsduell gegen die BSG Chemie Leipzig am vergangenen Sonntag musste FCE-Coach Sascha Prüfer zwei Änderungen in der Startelf vornehmen. Für die beiden gesperrten Benjamin Luis (Gelb-Rot) und Patrick Aguilar (Gelb) begannen Noah Baumann und Geburtstagskind Franco Schädlich.

Wenig los in Hälfte eins

Beide Teams ließen das spielerische Osterfeuer in der ersten Hälfte der Partie eher auf Sparflamme laufen und verwöhnten die Zuschauer im Sportforum in Berlin nicht gerade mit Offensivfußball. Eilenburg versuchte aus einer sicheren Defensive heraus zu kontern, während der BFC ohne echten Stoßstürmer im Aufgebot Probleme damit hatte, sich durch das FCE-Bollwerk zu kombinieren.

Nach wenigen Minuten klappte die Prüfer-Idee beinahe, als sich Lennert Möbius auf der rechten Außenbahn durchsetzen und den Ball steil nach innen spielen konnte. Noah Baumann verpasste die Hereingabe mit seiner Grätsche zwar knapp, doch Jonas Marx stand am hinteren Pfosten genau richtig, scheiterte mit seinem Abschluss jedoch an Keeper Paul Hainke im kurzen Eck (7.).

Zwar hatte der BFC Dynamo in der Folge mehr vom Spiel, kam jedoch kaum zu guten Chancen. Mit den Abschlüssen von David Grözinger (36.) und Julian Wießmeier (43.) aus halblinker Position im Strafraum hatte Niclas Edelmann keine Probleme und auch die versuchte Kopfballablage von Fatih Baca in der 45. Minute erahnte der FCE-Schlussmann problemlos, sodass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Wechsel bringt die Führung

Dennis Kutrieb wechselte zur Pause und brachte einen Stoßstürmer ins Team des BFC, der prompt zur Stelle war: Eine Flanke von Grözinger fand den neu gebrachten Bennedikt Wüstenhagen im Zentrum, der den Ball unhaltbar per Aufsetzer ins lange Eck setzte (62.). Das 1:0 für die Gastgeber.

Der Treffer zwang den FCE dazu, das eigene Spiel zu verändern und offensiver zu werden. Die Berliner schafften es jedoch nicht, die enstandenen Räume zu nutzen. Stattdessen entwickelten die Eilenburger mit einem Schuss von Marx (74.) und einem Kopfball von Möbius (77.) eine kleine Druckphase , die wenig später zum Erfolg führte: Der eingewechselte Sören Acker hatte im rechten Halbfeld viel Platz zum Flanken und fand Marx in der Mitte, der hochstieg und sehenswert zum 1:1 einnickte (79.).

Der BFC musste sich nach dem Gegentor kurz schütteln, dominierte dann jedoch die Schlussphase, in der es noch einmal gefährlich wurde. Nach einem Freistoß flog der Ball durch den FCE-Strafraum. Baca schaltete am schnellsten und schloss ab, doch Tom Weiß stand auf der Linie genau richtig und blockte den Abschluss, sodass es beim 1:1 blieb.

Paul Kamm