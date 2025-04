Fußball | Regionalliga Eigengewächs bleibt - Wunsch weiter im Tor beim Chemnitzer FC Stand: 07.04.2025 14:38 Uhr

Der Chemnitzer FC kann weiter auf David Wunsch bauen. Der 22-jährige Torhüter verlängerte seinen Vertrag und geht in seine fünfte Saison als Profi. Lob bekommt der gebürtige Sachse vor allem für seine Einstellung.

Das 22-jährige Eigengewächs hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Das teilte der Verein am Montag (7. April) mit. Wunsch, Nummer 2 hinter Daniel Adamczyk, wechselte 2017 als 14-Jähriger ins Nachwuchsleistungszentrum des CFC und gehört seit fünf Jahren zum Profi-Team.

36 Einsätze in fünf Jahren

Wunsch feierte 2022 unter dem damaligen Trainer Christian Tiffert sein Profidebüt. Aktuell steht er bei 36 Einsätzen in der Regionalliga Nordost – 17 davon zu Null. Doch Wunsch ist laut dem CFC mehr als ein verlässlicher Rückhalt auf dem Platz. "Mit seinem Einsatz im Training trägt er Tag für Tag dazu bei, dass sich Daniel Adamczyk als Nummer 1 beim CFC so stark entwickeln konnte. Mit David behalten wir nicht nur einen starken zweiten Keeper, sondern auch eine Identifikationsfigur. Er lebt den Verein – das merkt man in jeder Einheit und in der Kabine. Genau diesen Willen und diese Einstellung brauchen wir, denn es strahlt auch auf seine Teamkollegen ab“, erklärte Sportdirektor Chris Löwe.

Wunsch: "Fühle ich mich wie ein Chemnitzer"

Wunsch stehe sinnbildlich für das, was den Chemnitzer FC ausmache: Leidenschaft, Identifikation und Zusammenhalt. Er kenne den Verein, die Menschen und die Stadt, so der CFC. Wunsch, der in Riesa geboren wurde, musste nicht lange überlegen. "Für mich war sofort klar: Ich will unbedingt hierbleiben und weiter Teil der CFC-Familie sein. Obwohl ich nicht hier geboren bin, fühle ich mich wie ein Chemnitzer. Ich habe hier großartige Menschen kennengelernt – auf und neben dem Platz. Für mich war sofort klar: Ich will unbedingt hierbleiben und weiter Teil der CFC-Familie sein“, sagt David Wunsch zu seiner Verlängerung.

Damit füllt sich der Kader des CFC. Wunsch ist bereits der zehnte Profi, der für die neue Saison einen Vertrag besitzt.

