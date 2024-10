Fußball | Regionalliga Effizienz pur! Lok Leipzig nimmt auch die Hürde BFC Dynamo Stand: 19.10.2024 16:16 Uhr

Läuft einfach bei der "Loksche". Der 1. FC Lok Leipzig hat auch das vierte Saisonspiel auf Berliner Rasen gewonnen. Beim BFC Dynamo setzte sich die Elf von Trainer Jochen Seitz am Sonnabend mit 2:0 (1:0) durch. Lok bleibt in der Regionalliga Nordost ungeschlagen und baut die Tabellenführung auf acht Punkte aus.

Traumtor Eichinger – Naumann auf dem Posten

Die 3.178 Zuschauer im Sportforum sahen eine spielstarke Leipziger Mannschaft, die beim vierten Berlin-Besuch der Saison durch Effizienz bestach. Nach einer Chance von Sechs-Tore-Mann Stefan Maderer (10.) brachte Noel Eichinger die "Loksche" mit dem Halbzeitpfiff in Führung. Der Linksaußen schickte einen 25 Meter-Freistoß an die Unterkante der Latte und von dort aus ins Netz – klarer Fall für den "Volltreffer der Woche". Auf der anderen Seite ließ die Lok-Abwehr nur einen Fernschuss von Joey Breitfeld zu, den Schlussmann Andreas Naumann souverän über den Querbalken lenkte.

BFC-Druck ertraglos – Ziane macht alles klar

Nach der Pause blieb Lok das abgezocktere Team. Dem BFC-Druck trotzten die Leipziger mit defensiver Stabilität. Auf der anderen Seite wurde es nach einem Konter gefährlich, als Eichinger an BFC-Torhüter Leon Bätge scheiterte. Doch wie in der ersten Hälfte nutzte Lok den zweiten Hochkaräter zur Entscheidung. Eine Ecke von Pasqual Verkamp köpfte der eingewechselte Djamal Ziane in die Maschen (82.). In der Schlussphase ließ Lok den Ball laufen und sicherte den zehnten Sieg im zwölften Saisonspiel.

BFC Dynamo - Lok Leipzig

Felix Thiel