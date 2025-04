Fußball | 3. Liga Dynamo vor Sandhausen: Zwischen "Hunger auf mehr" und "Fußball ist Nebensache" Stand: 24.04.2025 15:04 Uhr

Dynamo Dresden kann am Samstag einen großen Schritt Richtung Zweitliga-Aufstieg machen. Gegen Abstiegskandidat Sandhausen sagt SGD-Coach Stamm: "Die Sinne sind geschärft." Vorher schaut er aber nach Ravensburg. Das Sandhausen-Gastspiel erinnert zudem daran, dass es im Leben wichtigere Dinge als Fußball gibt.

Wenn die Dresdner Eislöwen am Freitagabend in Ravensburg den Aufstieg in die oberste deutsche Eishockey-Liga DEL perfekt machen wollen, wird auch Thomas Stamm aus der Ferne die Daumen drücken. Der Trainer von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden war erst am Mittwochabend im Eisstadion und hat beim 4:0-Sieg mitgefiebert. "Es macht Spaß, zuzuschauen. Es wäre schön, wenn sie es am Freitag ziehen", hofft Stamm auf den erstmaligen DEL-Aufstieg der Eislöwen.

Stamm hofft, "dass wir nachziehen"

Für den Samstag hofft Stamm dann aber, "dass wir nachziehen. Wir haben selbst die Chance, einen Schritt in die Richtung zu gehen, wo wir hinwollen." Dresden will in die 2. Bundesliga, der Tabellenführer der 3. Liga trifft am Samstag (14 Uhr live im MDR FERNSEHEN und der App von SPORT IM OSTEN) auf den akut abstiegsbedrohten SV Sandhausen.

Sandhausen: 300.000 Euro Nicht-Abstiegs-Prämie

"Wir haben Hunger auf mehr", sagt Stamm nach dem 4:1-Sieg der Dresdner in der Vorwoche bei Aufstiegs-Mitkonkurrent Saarbrücken und vor Sandhausen. Stamm weiß auch: "Das wird ein komplett anderes Spiel." Denn Sandhausen steht mit dem Rücken zur Wand, ist vier Spieltage vor Saisonende schon sieben Punkte vom Nicht-Abstieg entfernt.

Um das Wunder doch noch zu schaffen, lobte SVS-Präsident Jürgen Machmeier in diesen Tagen eine Nicht-Abstiegsprämie von 300.000 Euro aus. "Die Spieler in Sandhausen müssen entscheiden, ob das einen Einfluss hat. Auf uns hat es keinen Einfluss" so der trockene Kommentar von Stamm.

SVS: Nur ein Sieg in 19 Spielen - gegen Bielefeld

Einfluss haben dürfte aber das Auftreten der Gäste aus dem nordwestlichen Baden-Württemberg. Und da erwartet Stamm ein "hartes Stück Arbeit." Und das, obwohl Sandhausen von den letzten 19 Spielen nur eins gewinnen konnte und 16 verlor. "Von Statistiken bin ich kein Freund", so der Dresdner Trainer, um dann auf den einzigen Sieg in der langen Niederlagenserie hinzuweisen: "Sie haben Bielefeld geschlagen. Sie haben die stärkste Drittligamannschaft geschlagen. Und das nicht unverdient."

Im Hinspiel siegte Dynamo 4:2 in Sandhausen. Damals gastierte der Tabellenführer aus Dresden beim Tabellen-Dritten. "Zwei Topmannschaften, die um den Aufstieg spielen. So wurde es damals kommuniziert von der Presse. Das ist jetzt nicht eine komplett andere Mannschaft", weiß Stamm.

Stamm: "Gesundheit ist hundertmal wichtiger als Fußball"

Dennoch rumort es beim SVS: Mit Dennis Diekmeier ist nach Sreto Ristic, Kenan Kocak und Gerhard Kleppinger bereits der vierte Trainer im Amt. Ob der 35-jährige Ex-Nürnberg- und HSV-Profi Diekmeier die Probleme des SVS bei seiner ersten Trainerposition als Interimscoach lösen kann, ist unklar.

Was Stamm aber beim Gedanken an die Familie Diekmeier sehr klar ist: "Fußball wird immer eine Nebensache bleiben." Die 14-jährige Tochter von Diekmeier ist an Krebs erkrankt, wurde erst in dieser Woche erneut operiert. "In solchen Momenten zeigt sich, dass Gesundheit hundertmal wichtiger als Fußball ist", so Stamm, der seine "große Anteilnahme" aussprach und "allen Beteiligten alles Gute" wünschte.

Botschaft der Sandhausen-Fans an die erkrankte Tochter von Coach Diekmeier: "Kämpfen Delani. Wir glauben an Dich!"

"Die Sinne sind geschärft"

Und dann wurde es aber noch einmal sportlich. Nach zuletzt zwei sieglosen Heimspielen mit einer 0:1-Niederlage gegen Osnabrück am Vereinsgeburtstag fordert Stamm: "Wir müssen ein besseres Heimspiel zeigen." Was ihn optimistisch stimmt: "Die Sinne sind geschärft. Wir haben bisher keinen Gegner in dieser Liga unterschätzt."

Dirk Hofmeister