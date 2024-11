Fußball | 3. Liga Dynamo nach Pokal-Aus zum FC Ingolstadt: Rotation und Kopf sollen Sieg bringen Stand: 01.11.2024 10:21 Uhr

Wie fit ist Dynamo Dresden nach der Pokal-Verlängerung von Mittwoch? Reichen die Kräfte, um schon Samstag in Ingolstadt zu punkten? Dynamo-Trainer Stamm blickt optimistisch auf das Spiel beim FCI. Englische Wochen könnten "auch ein Vorteil" sein.

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden ist weniger als drei Tage nach dem kräftezehrenden 120-Minuten-Auftritt im DFB-Pokal gegen Darmstadt (2:3 n.V.) schon wieder gefordert. Die Schwarz-Gelben müssen am Samstag (02.11.2024, ab 14 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören) beim FC Ingolstadt ran.

Rotation in Ingolstadt

"Es ist normal, dass die Jungs körperlich an der Kante waren", blickt Dynamo-Trainer Thomas Stamm auf das Pokalduell zurück. Als Entschuldigung für mangelnde Kräfte am Samstag will er den Pokaleinsatz aber nicht gelten lassen: "Wir sind so fit, dass wir ein intensives und gutes Spiel machen können", so der 41-Jährige, der zudem einige Wechsel in der Startelf ankündigt: "Wir werden gut rotieren. Wir werden den einen oder anderen in der Startelf sehen, der in den letzten Wochen nicht angefangen hat."

Stamm erwartet "wuchtige und körperliche" Ingolstädter

Entscheidend für einen Sieg in Ingolstadt, so Stamm, seien die mentale Verfassung seines Teams und eine körperliche Präsenz: Denn: "Ingolstadt ist sehr wuchtig, ist eine sehr körperliche Mannschaft, die im hohen und intensiven Pressing den Gegner versucht, unter Stress zu setzen", hat der Schweizer Dynamo-Trainer beobachtet: "Da gilt es, clever zu sein, das Pressing im richtigen Moment zu überspielen, Bälle festzumachen. Bei Standards brauchen wir einen guten Tag. Wir müssen, gerade was die Flanken betrifft, viel Wucht in der Offensive haben."

Thomas Stamm: "Da gilt es, clever zu sein."

Hauptmann und Kutschke - Zwei Stammkräfte fehlen Dynamo

Der Tabellenvierte aus Dresden kann mit einem Sieg zurück auf die Aufstiegsplätze springen. Zwei Stammspieler fehlen Coach Stamm allerdings: Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann muss wegen seiner fünften Gelben Karte, Angreifer Stefan Kutschke nach seinem Platzverweis aus dem Ligaspiel bei Wehen Wiesbaden noch zwei Spiele zuschauen.

Niklas Hauptmann (re.) und Stefan Kutschke fehlen Dynamo Dresden in Ingolstadt.

Die von Sabrina Wittmann trainierten Ingolstädter sind aktuell Tabellen-Elfter. Beim 4:4 bei Viktoria Köln und 5:3 gegen Dortmund II gab es für die "Schanzer" zuletzt echte Torfeste.

Stamm: "Kann auch ein Vorteil sein ...."

Für Dynamo soll das Fußballfest von Mittwoch gegen Darmstadt helfen, in Ingolstadt zu punkten. Denn obwohl man im, DFB-Pokal gegen die Lilien nach großem Kampf verlor, erhofft sich Stamm für das Ende der zweiten englischen Woche in Folge: "Wir wollen vom Kopf her frisch sein, dann kann es auch ein Vorteil sein, dass man alle drei Tage spielt."

Dirk Hofmeister