Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden will gegen Hannover II die Krise beenden

Dynamo Dresden will gegen Hannover II die Krise beenden

Vier Spiele nicht gewonnen und Kapitän Stefan Kutschke drei Spiele gesperrt. Aber am Samstag (14 Uhr im Audiostream und Liveticker) soll nun endlich wieder gewonnen werden bei der SG Dynamo Dresden. Gegen Aufsteiger Hannover 96 II wird es aber kein Selbstläufer. Viel, ist der Coach der Schwarz-Gelben sicher, wird im Kopf entschieden.

"Wir wissen, dass wir zuhause mit den Fans ungeschlagen sind. Wir wollen ein klares Zeichen gegen den Trend setzen. Wir wollen mit einer guten Leistung den nächsten Sieg einfahren, den wir unbedingt brauchen", gab sich Dynamo Dresdens Cheftrainer Thomas Stamm vor der Partie gegen Hannover kämpferisch. Verzichten muss er auf seinen Kapitän, Stefan Kutschke wurde nach seiner Roten Karte in Wiesbaden für drei Spiele in der 3. Liga gesperrt.

Thomas Stamm: "Nur wer bei 100 Prozent ist, wird dabei sein"

Wer am Samstag konkret auflaufen wird, wer Kutschke ersetzen soll, ließ sich Stamm nicht entlocken: "Die Besten spielen am Samstag. Alle sind ordentlich durchgekommen, wir haben ein, zwei Spieler, die kleine Blessuren haben. Es werden nur Jungs dabei sein, die bei 100 Prozent sind." Denn, so der Coach, mit der U23 von Hannover habe man ein Team vor der Brust, dass viel Laufbereitschaft und Intensität besitzt. Bei 100 Prozent ist wieder Aljaz Casar. Der Innenverteidiger wird aller Voraussicht nach am Samstag in der Startelf der Schwarz-Gelben stehen.

Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm

Es ist Kopfsache

Wie aber soll nun endlich wieder das Sieger-Gen eingepflanzt werden? Für den Dresdner Trainer ist es auch eine Kopfsache: "Es geht viel um die Überzeugung, dass auch von uns die erste Chance drin sein kann. Da geschieht viel im Kopf. Überzeugung braucht es auch, dass man Rückstände drehen kann." Mit Blick auf die zuletzt anfällige Defensive fordert Stamm, weniger Flanken zuzulassen, kompakter zu stehen.

Hannover-Coach Stendel: "In Dresden herrscht eine sehr heiße Atmosphäre"

Hannovers Trainer Daniel Stendel ist auch nicht entgangen, dass Dynamo in den letzten Wochen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. "Wenn man sich ihren Kader anschaut, sind sie sicherlich die beste Mannschaft der Liga. Allerdings haben sie natürlich auch den größten Druck. Das wollen wir für unsere Zwecke nutzen." Respekt hat der Coach vor der Stimmung, die sein junges Team in Dresden erwarten wird. "In Dresden herrscht eine sehr heiße Atmosphäre. Es wird für unsere junge Mannschaft eine besondere Erfahrung, weil die meisten Jungs vermutlich noch nie vor so einer Kulisse gespielt haben." Aktuell steht der Aufsteiger mit elf Punkten auf dem 17. Platz. Auswärts überraschten die Norddeutschen aber durch Siege bei Wehen Wiesbaden und Sandhausen.

Am Mittwoch kassierte Hannover gegen Bielefeld eine 1:4-Heimniederlage.

