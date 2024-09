Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden will bei kriselnden Löwen den nächsten Sieg Stand: 12.09.2024 14:56 Uhr

Wie vor der Saison zu erwarten war, gehört Dynamo Dresden nach den ersten Spieltagen zum Kreis der Aufstiegsanwärter. Nun soll bei den schwach gestarteten Löwen aus München mindestens Rang drei verteidigt werden.

Traditionsduell im Stadion an der Grünwalder Straße: Am Samstag (14. September) kommt es in der bayrischen Landeshauptstadt zum Duell zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden. SPORT IM OSTEN überträgt die Partie ab 14 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Stream.

Gegensätzliche Welten in Dresden und München

Während Dynamo drei der ersten vier Spiele zu seinen Gunsten entscheiden konnte - einzig die Derbyniederlage gegen Tabellenführer Aue trübt das Bild - weisen die 60er eine gegenteilige Erfolgsbilanz auf. Nur ein knapper 1:0-Sieg im Derby gegen Ingolstadt gelang den Löwen bisher, dementsprechend weit unten in der Tabelle sind die Münchener zu finden.

Kutschke nach Sperre zurück

Doch das ist kein Grund, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. So sieht es zumindest Dresdens Kapitän Stefan Kutschke. "In München ist es nie leicht, die Hütte wird voll sein," sagte der Stürmer im Interview mit SPORT IM OSTEN. Ohne eine Top-Leistung wird man beim vermeintlichen Underdog nichts mitnehmen. "Unsere Leistung bisher ist gut, aber wir wissen auch, dass wir uns noch verbessern können."

Der Stürmer dürfte heilfroh sein, dass der Liga-Alltag wieder losgeht. Nach seinem Platzverweis im Duell in Aue und der folgenden Länderspielpause waren es drei lange Wochen ohne Pflichtspielminuten für den 35-Jährigen.

Park fällt wohl länger aus

Auch auf Kyu-hyun Park kommt wohl eine längere Ausfallzeit zu. Wie Cheftrainer Thomas Stamm auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag (12. September) mitteilte, leidet der Südkoreaner bereits seit der vergangenen Saison an Problemen im Schambeinbereich, die immer wieder in unterschiedlichen Schmerzausprägungen auftreten.

Nun wird Park der Mannschaft bis auf Weiteres fehlen, denn das Ziel ist es, "ihn zu 100 Prozent schmerzfrei zu kriegen. Das ist für ihn wichtig und das ist für uns wichtig." Mit Blick auf den nächsten Gegner mahnte Stamm dazu, die tabellarische Situation der auf Rang 18 stehenden Löwen nicht falsch zu interpretieren.

Hauptmann: "Nicht blenden lassen"

Mittelfeldmotor Niklas Haputmann schlug in eine ähnliche Kerbe. "Wir hatten schon einige schwere Spiele an der Grünwalder Straße", so der 28-Jährige. "Die haben schon Qualität in ihren Reihen, da darf man sich nicht blenden lassen."

In der Tat steht in der jüngeren Vergangenheit unterm Strich eine relativ ausgeglichene Bilanz beider Teams. In der 3. Liga konnten die Elbestädter bisher drei Partien für sich entscheiden, zwei gingen verloren und einmal stand am Ende ein torloses Remis - ausgerechnet beim letzten Duell in München.

sbo