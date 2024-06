Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden verliert Abwehrtank Lewald an Sandhausen Stand: 05.06.2024 16:37 Uhr

Zwei Jahre hielt Jakob Lewald die Abwehr der SG Dynamo Dresden zusammen, war absoluter Stammspieler der Schwarz-Gelben. Jetzt zieht es den 25-Jährigen zum SV Sandhausen.

Dieser Abgang schmerzt die SG Dynamo Dresden: Mit Jakob Lewald verlieren die Schwarz-Gelben einen routinierten Innenverteidiger, der zwei Jahre aus der Defensive der SGD nicht wegzudenken war. Wie Dynamo mitteilte, wechselt Lewald nach zwei Jahren in Dresden zu Ligakonkurrent SV Sandhausen.

72 Pflichtspiele für Dynamo Dresden

"Ich möchte mich beim Verein und den Fans für die zurückliegenden zwei Jahre bedanken. Auch wenn wir unser gestecktes Ziel gemeinsam nicht erreichen konnten, so war die Unterstützung für uns als Team jederzeit und bedingungslos da“, wird der 25-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert. Lewald war 2022 von Viktoria Berlin an die Elbe gewechselt und absolvierte in den beiden Spielzeiten insgesamt 72 Pflichtspiele für Dynamo. In der abgelaufenen Saison lief Lewald in 37 von 38 möglichen Drittligapartien auf. Wegen einer Gelbsperre verpasste er eine Partie.

Sandhausen-Coach Ristic: "komplettester Innenverteidiger der Liga"

In Sandhausen hatte der neue Trainer Sreto Ristic ein Auge auf den 1,94 Meter großen Lewald geworfen. "Jakob ist in meinen Augen einer der komplettesten Innenverteidiger der Liga und im besten Fußballer-Alter", erklärte Ristic, der bis April noch Coach beim Halleschen FC war.

