Großer Schritt Richtung 2. Liga Dynamo Dresden siegt nach frühem Doppelschlag gegen Sandhausen Stand: 26.04.2025 16:23 Uhr

Die SG Dynamo Dresden hat gegen abstiegsbedrohte Sandhäuser einen souveränen Heimsieg eingefahren. Nach einem ganz frühen Doppelschlag ließen die Sachsen in Hälfte zwei etwas nach, brachten die Führung aber über die Zeit.

Die SG Dynamo Dresden hat nach zwei sieglosen Heimspielen in Serie wieder zuhause gewinnen können und einen riesigen Schritt in Richtung 2. Bundesliga gemacht. Gegen abstiegsbedrohte Sandhäuser setzten sich die Sachsen mit 2:1 (2:1) durch.

Nach dem souveränen 4:1-Auswärtserfolg beim direkten Konkurrenten aus Saarbrücken entschied sich SGD-Coach Thomas Stamm gegen Wechsel in der Startelf und vertraute demselben Personal wie in der vergangenen Woche.

Blitzstart sorgt für klare Verhältnisse

Das zahlte sich schnell aus, denn die SGD begann furios und zeigte den Kurpfälzern schnell die Grenzen auf. Nach sechs gespielten Minuten dribbelte Kapitän Niklas Hauptmann auf die SVS-Kette zu und spielte zu Christoph Daferner, der den Ball ans linke Strafraumeck zu Dominik Kother verteilte. Mit ein paar schnellen Kontakten dribbelte der nach innen und schoss den Ball überlegt und flach zur frühen Führung ins lange Eck.

Die Dresdner bejubeln gemeinsam das frühe 1:0.

Nur wenige Augenblicke später nutzten die Elbstädter das Momentum und erhöhten umgehend: Jakob Lemmer verzögerte das Spielgeschehen mit dem Ball am Fuß am rechten Strafraumeck und spielte etwas nach hinten zu Vinko Sapina, der den Ball perfekt in Richtung Elfmeterpunkt flankte. Im genau richtigen Moment lief Hauptmann in den Raum hinein und verlängerte den Ball mit dem Kopf zum 2:0 ins Tor (8.).

In der Folge dominierte Dynamo das Geschehen nach Belieben, verlagerte das Spielgeschehen in Gänze in die gegnerische Hälfte, verpasste es jedoch, den dritten Treffer zu erzielen. Stattdessen nutzt der SVS den einzigen Patzer von Dresden eiskalt aus: Lars Bünning verschätzte sich bei einem Ball und Patrick Greil spritzte an der Mittellinie dazwischen. Von dort aus lief der Außenbahnspieler ohne Bedrängnis bis in den Strafraum und vollendete mit dem rechten Fuß ins lange Eck zum 2:1-Pausenstand.

Weniger Risiko in Hälfte zwei

Der Treffer vor der Pause nahm Dynamo zwar die absolute Sicherheit, änderte aber nichts daran, dass die Schwarz-Gelben weiterhin deutlich mehr vom Ball hatten. Anders als im ersten Durchgang suchte die Stamm-Elf jedoch nicht mehr den riskanten Weg zum Tor, sondern spielte im Zweifelsfall den sicheren Ball nach hinten. Das sorgte in der Folge für deutlich weniger Offensivaktionen im zweiten Durchgang.

Vinko Sapina war vor der SGD-Kette der Anspielpunkt im Spiel.

Erst als den Kurpfälzern die Zeit etwas davonlief, ergaben sich mehr Räume, doch gefährlich wurde es nur nach einem Standard. Nach etwas Ping-Pong im SVS-Strafraum legte Bünning den Ball im Fünfmeterraum quer zu Claudio Kammerknecht, der drei Meter vor dem Tor eher über den Ball trat und Keeper Nikolai Rehnen so kurz vor der Linie noch zupacken konnte.

Sandhausen schaffte es bis zum Schluss nicht, Dynamo unter Druck zu setzen. So blieb ein Abschluss vom eingewechselten Jonas Weik aus halblinker Position im SGD-Strafraum die größte Chance der Gäste (90.). Da auch der eingewechselte Robin Meißner den Ball in der Nachspielzeit nicht an Rehnen vorbeibekam, blieb es am Ende beim verdienten Heimsieg, der Dynamo sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz verschafft.

Paul Kamm