Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden: Mit Standards im Spitzenspiel zurück an die Spitze Stand: 14.03.2024 15:56 Uhr

Mit einem Sieg am Samstag gegen Spitzenreiter Ulm kann Dynamo Dresden die emotionale Achterbahnfahrt der vergangenen Wochen vergessen machen. Dynamo-Coach Markus Anfang hat auch schon einen Matchplan.

Nach dem Abrutschen auf Rang drei und zuletzt nur einem Sieg aus vier Spielen kann Dynamo Dresden bereits am Samstag (16.03.2024, 14 Uhr) an die Tabellenspitze zurückkehren. Im Spitzenspiel der 3. Liga empfangen die Schwarz-Gelben Spitzenreiter Ulm – "Sport im Osten" zeigt das Spiel in voller Länge im TV und Livestream.

Ulm: Seit neun Spielen ungeschlagen

Mit Aufsteiger Ulm kommt das Team der Stunde ins wieder mit mehr als 30.000 Zuschauern sehr gut gefüllte Rudolf-Harbig-Stadion. Der SSV ist seit neun Spielen ohne Niederlage und frisch gebackener Spitzenreiter. Die Mischung aus drittbestem Angriff und fünfbester Abwehr der Liga machen die Domstädter zu einem Drittliga-Spitzenteam.

Anfang-Lob für Scienza und Chessa

Markus Anfang, Trainer von Dynamo Dresden und damit des zweitbesten Angriffs und der besten Abwehr, hat noch mehr Spitzenwerte analysiert: "Das ist eine körperlich sehr große Mannschaft. Und sie haben sicherlich zwei Ausnahmespieler auf den Zehnerpositionen", lobt der Dresdner Coach am Donnerstag (14.03.2024) auf einer Pressekonferenz dabei vor allem Leo Scienza und Dennis Chessa. Die beiden sind auch die Ulmer Top-Torschützen. Scienza mit zehn Assists zudem bester Vorlagengeber.

"Die beiden setzen immer wieder Akzente nach vorn und holen Freistöße raus. Sie sind aber auch in der Lage, Spielsituationen so zu lösen, dass eine torgefährliche Situation entsteht", so Anfang. Und das mit Erfolg: Beim jüngsten Sieg der "Spatzen" gegen Sandhausen brachten zwei Standards den 2:0-Erfolg.

Anfang: "Da haben wir Potenzial"

Und Dynamos Matchplan für das Spiel gegen die Donaustädter? Anfang hat in dieser Woche Standrads trainieren lassen. Eigene und das Abwehren gegnerischer Freistöße und Ecken. Denn: "Wir sind die Mannschaft mit den zweitmeisten Standards in der Liga, nur Saarbrücken hat mehr. Da haben wir Potenzial. Ulm ist gefährlich bei Standards. Aber das können wir auch sein." So wie beim Dresdner 3:2-Sieg im Hinspiel: zwei der drei Dresdner Tore fielen nach ruhendem Ball.

Werden Will und Bünning rechtzeitig fit?

Personell hat Coach Anfang aber noch ein paar Sorgen: Neben den Langzeitverletzten Kyrylo Melichenko und Torhüter Stefan Drljaca fällt Tom Berger nach seinem Schlag auf die Wade weiter aus. Außerdem konnten Paul Will wegen einer Erkältung und Lars Bünning wegen einer Sprunggelenksverletzung zuletzt nicht mittrainieren. Tobias Kraulich konnte nur ein Teil des Mannschaftstrainings mitmachen.

Aue gegen Köln - Halle gegen Freiburg II

Ebenfalls am Samstag müssen Erzgebirge Aue und der Hallesche FC ran. Die Auer "Veilchen" empfangen den Tabellen-Zwölften Viktoria Köln. Der Hallesche FC will gegen Tabellenschlusslicht Freiburg II wichtige Punkte gegen Abstieg sammeln.

Dirk Hofmeister