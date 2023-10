Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden mehrere Wochen ohne Innenverteidiger Kraulich Stand: 17.10.2023 16:57 Uhr

Seit Anfang September verpasste Tobias Kraulich keine Pflichtspielminute für Dynamo Dresden. In den nächsten Wochen muss der Tabellenführer ohne seinen Innenverteidiger planen, der verletzungsbedingt ausfällt.

Dynamo Dresden muss in den kommenden Spielen die Defensive umbauen. Wie der Drittligist am Dienstag (17.10.2023) mitteilte, zog sich Innenverteidiger Tobias Kraulich beim 3:2-Sieg im Spitzenspiel am Sonntag gegen Aufsteiger SSV Ulm während eines Zweikampfes eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung im Universitätsklinikum Dresden. Konkrete Angaben zur Schwere der Verletzung sowie zur Ausfallzeit machte der Tabellenführer nicht.

Kraulich spielt sich in der Abwehr fest

Kraulich war erst im Sommer vom SV Meppen nach Dresden gewechselt. Nach der Verletzung von Kevin Ehlers, der gegen Ulm erstmals wieder auf dem Platz stehen konnte, war der 24-jährige Linksfuß in die Startelf rotiert, überzeugte prompt und verpasste seit dem 2:0-Erfolg gegen Ingolstadt am 5. Spieltag keine Pflichtspielminute mehr für die SGD. Für Dynamos Heimspiel am kommenden Samstag gegen Preußen Münster (14 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Livestream in der SpiO-App) fällt er nun definitiv aus. Gut möglich, dass gegen den Aufsteiger Ehlers an der Seite von Jakob Lewald in der Abwehr von Beginn an auflaufen wird.

red/pm