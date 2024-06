Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden löst Vertrag mit Shcherbakovski auf Stand: 24.06.2024 12:43 Uhr

Dynamo Dresden und Jan Shcherbakovski - das passte einfach nicht. Nach gerade einmal drei Pflichtspielen in zwei Jahren wurde der Vertrag mit dem offensiven Mittelfeldspieler aufgelöst.

Dynamo Dresden und Jan Shcherbakovski gehen endgültig getrennte Wege. Wie der Drittligist am Montag (24. Juni 2024) mitteilte, wurde der ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 laufende Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler hatte bereits beim Trainingsauftakt der Dresdner am Sonntag gefehlt.

Shcherbakovski zweimal an Cottbus verliehen

Shcherbakovski war im Sommer 2022 mit großen Erwartungen vom Halleschen FC zu Dynamo gewechselt. Durchsetzen konnte er sich allerdings nicht. Bereits im Januar 2023 ging er auf Leihbasis zum FC Energie Cottbus, ehe ein Jahr später ein erneutes Leihgeschäft zu den Lausitzern folgte. Dort zeigte er unter Trainer Claus-Dieter Wollitz sein Potenzial und steuerte in der vergangenen Saison zwei Treffer und zwei Vorlagen in 16 Partien zum Aufstieg in die 3. Liga bei.

Bei Energie Cottbus lief es für Jan Shcherbakovski deutlich besser als in Dresden.

Gut möglich, dass es schon in der neuen Saison ein Wiedersehen mit Dynamo gibt. Wollitz hatte Shcherbakovski "großes Potenzial" bescheinigt und würde den Offensivspieler wohl gerne dauerhaft in seiner Mannschaft sehen. "Wenn wir das realisieren können, wären wir dazu bereit", sagte der FCE-Trainer zu einem möglichen Transfer. Durch die Vertragsauflösung in Dresden wäre Shcherbakovski zudem ablösefrei.

Auch Hoffmann verlässt Dynamo

Neben Shcherbakovski wird auch Julius Hoffmann die SGD mit sofortiger Wirkung verlassen. Der 20-jährige Stürmer, der in der zurückliegenden Spielzeit an Regionalligist Babelsberg ausgeliehen war, schließt sich der U23 des 1. FC Magdeburg an.

SpiO/pm