Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden holt Außenverteidiger Risch aus der 2. Bundesliga Stand: 29.08.2024 22:22 Uhr

Wenige Tage vor der Schließung des Transferfensters hat Dynamo Dresden seine Defensive mit Sascha Risch verstärkt. Der Außenverteidiger war zuletzt bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm aktiv.

"Sascha bringt als Außenverteidiger ein hohes Maß an Laufbereitschaft und aggressivem Pressingverhalten mit", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Thomas Brendel in einer Pressemitteilung der Dresdner am Donnerstag (29. August). "Diese Attribute sind ein wichtiger Bestandteil unseres Spiels, weshalb wir uns bewusst für ihn entschieden haben, um den Konkurrenzkampf sowie die Variabilität auf der linken Außenbahn zu erhöhen. Wir sind glücklich, ihn jetzt bei uns begrüßen zu können."

Wiedersehen mit Stamm

Der 24-jährige Risch absolvierte bislang 67 Spiele in der 3. Liga, erzielte dabei vier Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Mit Ulm feierte er in der zurückliegenden Spielzeit den Aufstieg in die 2. Bundesliga, schaffte es in dieser Saison allerdings nicht in den Spieltagskader der "Spatzen".

Die Entscheidung für den Wechsel nach Dresden dürfte auch mit Thomas Stamm zusammenhängen. Risch kennt Dynamos Trainer noch aus gemeinsamen Zeiten beim SC Freiburg II. "Die Entscheidung für Dresden fiel mir in vielerlei Hinsicht leicht. Der Verein ist mit seiner Strahlkraft und den Fans eine große Motivation für mich als Spieler", so der Neuzugang. Stamm selbst lobte Risch als "sportlich und menschlich hervorragenden Typ, der sich gut in die Gruppe integrieren und sich somit auch schnell in unserem Team eingliedern wird."

Bei der SGD ist Risch der zwölfte externe Neuzugang. Ob es bereits für einen Einsatz am Samstag (14 Uhr im Ticker und live hörn) gegen den VfB Stuttgart II reicht, ist allerdings fraglich. Der Linksverteidiger dürfte zunächst als Backup für Philip Heise eingeplant sein.

