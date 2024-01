Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden erobert in Mannheim die Tabellenspitze Stand: 23.01.2024 21:03 Uhr

Nach der bitteren Niederlage gegen den SV Sandhausen hat sich Dynamo Dresden beim SV Waldhof Mannheim zurückgemeldet. In einer engen Partie hat das Team von Markus Anfang aus wenig viel gemacht.

Ungefährdet, aber nicht unbedingt verdient, hat die SGD mit 2:0 (1:0) am Dienstagabend (23. Januar) im Carl-Benz-Stadion gewonnen. Ein Eigen- und ein Jokertor haben den Sachsen gereicht, Dynamo übernimmt die Tabellenführung.

Bahn bringt Dresden in Front

SGD-Coach Markus Anfang vertraute der gleichen Elf, die am Wochenende gegen den SV Sandhausen mit 0:1 verlor. Und die machte es nicht schlecht, hatte Spielkontrolle und mehr Ballbesitz. Doch Torgefahr versprühte eher der Gastgeber aus Mannheim. Besonders der auffällige Neuzugang Kevin Goden stellte die Defensive der Dresdner vor Aufgaben. Der Startelfdebütant, der aus Düren kam, überspielte in der 19. Minute Meier, verpasste aber Minos Gouras in der Mitte. Eine Viertelstunde später versuchte es Goden selbst (35.), fand aber im gebürtigen Mannheimer Kevin Broll im Dresdner Kasten seinen Meister. Luca Herrmann hatte per Kopfball die wohl beste Chance des Spiels für Dynamo (43.).

Bei Stefan Kutschke lief wenig zusammen beim Spiel der SGD in Mannheim.

Stefan Kutschke war bis dahin abgemeldet, holte aber kurz vor der Pause eine Ecke heraus. Und die führte zum Tor: Claudio Kammerknecht brachte den Ball ins Zentrum, Bentley Baxter Bahn hatte nur Tom Zimmerschied im Blick. Mit dem Rücken zum Tor ging der Ball an seinen Oberschenkel und von dort auf den Kasten. Lucien Hawryluk konnte erst hinter der Linie klären (45.). Und so ging Dynamo glücklich mit der Führung in die Kabine.

Knapp hinter der Linie konnte der Waldhof erst klären. Dynamo ging in Führung.

Cueto macht alles klar

Aus der kam Dresden mit Lucas Cueto für Tom Zimmerschied. Doch wieder gehörten die besten Chancen dem Waldhof. Terrence Boyd hatte zweimal per Kopf die Chance zum Ausgleich (53./59.), doch jeweils scheiterte der Neuzugang aus Kaiserslautern knapp. Cueto machte es besser: Nach Zuspiel von Niklas Hauptmann zog der Außenstürmer in den Strafraum, ließ Laurent Jans in leere rutschen, legte den Ball an Marcel Seegert vorbei und überwand auch Hawryluk im Kasten (61.). In der Folge verflachte die Partie zusehends, Dynamo schaukelte den teils schmeichelhaften Sieg über die Zeit.

jar