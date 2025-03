Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden empfängt Dortmund II mit Revanchegedanken Stand: 11.03.2025 15:38 Uhr

Wenn Dynamo Dresden am Mittwochabend die Zweitvertretung von Borussia Dortmund empfängt, kann der Spitzenreiter gleich mehrere Rechnungen begleichen. Für Zuversicht sorgen nicht nur die letzten Ergebnisse.

Es sind nicht die besten Erinnerungen, mit denen Dynamo Dresden am Mittwochabend (19 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) Borussia Dortmund II empfängt. Das letzte Heimspiel gegen die BVB-Bubis im Januar 2024 ging in der Schlussphase höchst unglücklich mit 1:2 verloren. Und auch das Hinspiel in dieser Saison endete mit dem gleichen Ergebnis.

BVB II wird "Bock haben"

Wenig überraschend, redete Dynamo-Trainer Thomas Stamm auf der Pressekonferenz am Dienstag (11. März) nicht lange um den heißen Brei herum: "Wir haben eine Rechnung offen und wollen etwas gutmachen." Stamm selbst kennt die Stärken einer Zweitvertretung in der 3. Liga nur zu gut. Jahrelang betreute er die Reserve des SC Freiburg, ehe es ihn nach Dresden zog. Dortmund II verfüge über "sehr hohe individuelle Qualität", verteidige zudem "kompakt und geschlossen", mahnte der SGD-Coach.

Dresden ist der klare Favorit, dennoch hob Trainer Thomas Stamm mahnend den Finger vor dem Heimspiel gegen den BVB II.

Gleichzeitig dürfte das Team von Trainer Jan Zimmermann mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ins Rudolf-Harbig-Stadion kommen. 23.000 Zuschauer sind in der 3. Liga schließlich keine Selbstverständlichkeit. "Sie werden alle Bock haben, hier vor guter Kulisse ein gutes Spiel zu zeigen", ist sich Stamm sicher: "Sie werden uns alles abverlangen - wenn auch auf andere Art und Weise als zuletzt Aachen."

Stamm fordert "Energie" wie gegen Aachen

Auf dem Tivoli hatte Dynamo am Samstag den zweiten Sieg in Serie eingefahren und die Tabellenführung behauptet. Der Sieg gegen die Alemannia fiel zwar schmeichelhaft aus, das ist im Aufstiegsrennen aber Nebensache. Im letzten Saisondrittel zählen nur Punkte und Siege. Alles andere als der Aufstieg wäre nach der Saison eine Enttäuschung.

Das weiß auch Stamm, der von seinem Team "genau die Energie wie gegen Aachen" fordert. Sinnbildlich dafür nannte er den Einsatz von Rechtsverteidiger Jonas Sterner, der bereits nach zwei Minuten heftig mit seinem Gegenspieler zusammengerasselt war, dennoch weiterspielte und kurz vor der Pause die Vorlage zum Tor des Tages durch Niklas Hauptmann gab.

Stabile Dynamo-Defensive

Es sind aber nicht nur solche Aktionen, dank derer Dynamo weiter an der Tabellenspitze steht. Die Defensive agiert mittlerweile deutlich sicherer und kassierte in den vergangenen drei Spielen nur ein Gegentor, die Viererkette in der Abwehr hat sich etabliert.

Im Hinspiel gegen Dortmund hatte Stamm noch auf eine Fünferkette gesetzt. Was das anbelangt, sei man mittlerweile "deutlich weiter", meinte der 42-Jährige: "Wir haben zuletzt zweimal zu Null gespielt. Das sollte Selbstvertrauen geben. Das Hinspiel hat aber gezeigt, dass wir einige Aktionen einen Tick zielstrebiger ausspielen müssen."

Sapina wieder Startelfkandidat

Personell - auch das freut Stamm - sieht es trotz der kräftezehrenden Englischen Woche gut aus. Einzig Jonas Oehmichen (Schulterverletzung) und Paul Lehmann (Rückenprobleme) befinden sich noch im individuellen Training. "Wir sind froh, dass alle gesund durch das letzte Spiel gekommen sind", sagte Dresdens Trainer und hielt sich "punktuelle" Veränderungen offen. Vinko Sapina sei nach zuletzt zwei Kurzeinsätzen beispielsweise ein Startelfkandidat: "Er war im Training frisch, aktiv und frei. Das geht in eine sehr gute Richtung."

Gegen Aachen kam Vinko Sapina nach seiner Oberschenkelverletzung erneut zu einem Kurzeinsatz.

