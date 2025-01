Volleyball | Bundesliga DSC verliert Topspiel - VfB Suhl dreht Partie Stand: 11.01.2025 20:24 Uhr

Der Dresdner SC hat das Topspiel in der Volleyball-Bundesliga gegen Meister Stuttgart verloren und die Tabellenführung abgegeben. Keine Chance hatte Erfurt gegen Schwerin. Besser lief es für den VfB Suhl.

Dresdner SC verliert Topspiel gegen Allianz MTV Stuttgart

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Bundesliga-Topspiel gegen MTV Allianz Stuttgart mit 1:3 verloren und damit die Tabellenführung an die Schwäbinnen abgeben müssen.

Dabei begann es für das Team des in Stuttgart geborenen Alexander Waibl gut. Der DSC sicherte sich den ersten Durchgang auch dank Vorteilen im Aufschlag- und Annahmeduell klar mit 25:15. Der zweite Satz verlief ausgeglichen, am Ende hatten die Gäste mit 25:23 das bessere Ende für sich. Der Deutsche Meister Stuttgart legte mit einem 25:17 nach. Im vierten Durchgang vergab der DSC dann drei Satzbälle und musste sich Stuttgart am Ende knapp mit 25:27 geschlagen geben. Kapitänin Sarah Straube sagte auf "Sport 1": "Es ist schade, es war heute mehr drin. Am Ende waren es Kleinigkeiten. Wir haben im Laufe der Partie unsere Aggressivität verloren." Man sei "jünger und unerfahrener" als der Gegner.

Schwarz-Weiß Erfurt gegen Schwerin chancenlos

Underdog Schwarz-Weiß Erfurt hat das Duell mit dem SSC Palmberg Schwerin klar mit 0:3 verloren. Die Partie in der Riethsporthalle war vor 827 Zuschauern nach 70 Minuten vorbei.

Die Volleyballerinnen von Erfurt (li.) mit einem Blockversuch gegen Schwerin.

Schon im Vorfeld hatte Erfurt angesichts der Konstellation Letzter gegen Dritter von einer kaum lösbaren Aufgabe gesprochen. In den ersten beiden Sätzen hielten die Thüringerinnen mit 22:25 und 20:25 noch gut dagegen. Der dritte Durchgang endete dann glatt mit 12:25. Wiederaufsteiger Erfurt hat damit in dieser Saison das 14. von 14. Saisonspielen in der Bundesliga verloren.

VfB Suhl dreht Partie in Aachen

Der VfB Suhl hat das Duell beim Tabellennachbarn, den Ladies in Black Aachen, am Sonnabend mit 3:1 für sich entschieden. Dabei drehte der Sechste beim Siebten einen Rückstand.

Der erste Durchgang ging für das Team von Laszlo Hollosy knapp mit 23:25 verloren. Dann wendete sich das Blatt. Suhl konterte mit einem überragenden 25:11. Satz drei verlief ausgeglichen. Nach einem 20:21 war der VfB hellwach und gewann mit 25:23. Im vierten Durchgang verspielten die Gäste zunächst einen klaren Vorsprung, holten den Satz dann aber doch deutlich mit 25:20.

SpiO