Volleyball | 1. Bundesliga DSC-Frauen siegen in Potsdam – Erfurt verliert beim Vorletzten Stand: 15.01.2025 23:12 Uhr

Beeindruckend deutlich haben die Volleyballerinnen des Dresdner SC in Potsdam gewonnen. Für Schwarz-Weiß Erfurt gab es dagegen auch im 15. Bundesliga-Spiel nichts zu Hholen. Dabei schnupperten die Thüringerinnen am vierten Satzgewinn der Saison.

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Vier Tage nach dem 1:3 gegen Meister Stuttgart siegte der Bundesliga-Dritte beim Vierten SC Potsdam deutlich mit 3:0 (25:14, 25:17, 25:22).

Potsdam spielt mit B-Team

Das Team von DSC-Coach Alexander Waibl hatte relativ leichtes Spiel und siegte in nur 75 Minuten. Das lag auch daran, dass Potsdams Coach Riccardo Boieri mit Ausnahme von Mittelblockerin Anna Koulberg völlig überraschend nur eine B-Mannschaft aufs Parkett schickte. Im fünften Satz benötigte Dresden dennoch fünf Matchbälle, ehe Lorena Fijok den Sieg perfekt machte.

Mit dem 13. Saisonsieg kletterte der DSC auf Tabellenrang zwei. Potsdam blieb dagegen auch im dritten Spiel des neuen Jahres sieglos. Das 3:0 war der zweite DSC-Erfolg innerhalb von vier Wochen in Potsdam. Mitte Dezember setzten sich die Dresdnerinnen im Pokal-Viertelfinale knapp 3:2 durch und zogen damit ins Final Four ein.

Erfurt verliert beim Vorletzten Münster

Mateusz Zarczynski wartet mit SW Erfurt weiter auf den ersten Sieg.

Ganz anders ist die Stimmung in Erfurt: Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß verloren am Mittwoch (15. Januar 2025) auch das 15. Bundesliga-Spiel der Saison. Der Tabellenletzte unterlag beim Vorletzten Münster klar 0:3 (22:25, 27:29, 16:25).

Das Team von Coach Mateusz Zarczynski lag im ersten und dritten Satz dauerhaft in Rückstand und verlor beide Sätze in 22 Minuten. Im zweiten Durchgang schnupperten die Thüringerinnen aber am vierten Satzgewinn der Saison. Erfurt führte lange, hatte sogar drei Satzbälle (24:23/ 25:24/26:25). Am Ende verloren die SWE-Volleyballerinnen den Satz nach 33 Minuten aber doch.

dh/dpa