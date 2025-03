Fußball | Regionalliga Dritte Niederlage: Lok Leipzig patzt beim SV Babelsberg Stand: 15.03.2025 18:15 Uhr

Tabellenführer Lok Leipzig hat seinen Vorsprung auf den Halleschen FC in der Tabelle nicht ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Jochen Seitz unterlag am Samstag beim SV Babelsberg. Spieler des Spiels: Daniel Frahn.

Der 1. FC Lok Leipzig hat seine dritte Niederlage in der laufenden Regionalliga-Saison kassiert. Die Mannschaft von Cheftrainer Jochen Seitz unterlag am Samstag (15. März 2025) beim SV Babelsberg mit 1:3 (0:2).



SVB-Kapitän Daniel Frahn brachte die Gastgeber bereits in der 2. Minute per Kopf in Führung und erhöhte vom Elfmeter-Punkt auf 2:0 (26.). Der haushohe Favorit mühte sich in der Folge, konnte aber bis zur Pause nur Chancen verbuchen und keinen Treffer. Nach dem Seitenwechsel sorgte der quirlige Malik McLemore mit dem 1:2 für Hoffnung bei Lok (51.), doch Andor Bolyki machte nach einem Patzer von Alexander Siebeck den Deckel drauf (68.).

Mehr in Kürze.