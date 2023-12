Volleyball | Bundesliga Dresdner SC verstärkt mit Pia Timmer den Außenangriff Stand: 19.12.2023 15:33 Uhr

Coach Alexander Waibl und sein Dresdner SC haben auf die kurzfristigen Ausfälle von Juliette Fibon-Lebleu und Mika Grbavica reagiert und sich mit Pia Timmer eine junge Spielerin in den Kader geholt. Die Niedersächsin kommt aus den USA an die Elbe.

"Pia soll auf der Außenposition für Entlastung sorgen. Im Wettkampf wie im Training. Sie verfügt über viel Spielintelligenz und bringt Emotionen und Persönlichkeit aufs Feld. Tugenden, die ich besonders schätze", so der Trainer der Dresdnerinnen. Die 22-Jährige hat bis zum Saisonende beim DSC unterschrieben.

Von der Bundesliga in die USA und zurück

Bereits in jungen Jahren stand die gebürtige Emlichheimerin von 2014 bis 2019 in der 2. Bundesliga Nord auf dem Volleyballfeld ihres Heimatklubs. Danach ging es für die 1,88 m große Außenangreiferin in die USA an die Washington State University.

Nach vier Jahren an der Westküste der USA kehrt Pia Timmer zurück nach Deutschland.

"Meine College-Karriere hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich habe jetzt Lust auf eine neue Herausforderung. Ich freue mich riesig auf mein neues Team, Trainer und die Volleyball-Community in Dresden", wird Timmer in einer Vereinspressemitteilung zitiert. Am 30. Dezember gegen den USC Münster soll sie ihr erstes Spiel für den Traditionsverein von der Elbe bestreiten.

red/pm