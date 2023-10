Volleyball | Bundesliga Dresdner SC und VfB Suhl feiern Auswärtssiege Stand: 21.10.2023 22:11 Uhr

Erfolgreiches Wochenende für die mitteldeutschen Volleyballerinnen: Der Dresdner SC gewann beim USC Münster, der VfB Suhl nahm beim VC Neuwied alle Punkte mit.

Dresdner Volleyballerinnen feiern in Münster zweiten Auswärtssieg

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben am dritten Bundesliga-Spieltag den zweiten Auswärtssieg gefeiert. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich vor 986 Zuschauern beim USC Münster mit 3:0 (25:18, 25:18, 25:18) durch.

Schon im ersten Satz konnten sich die Gäste mit druckvollen Aufgaben, einem variablen Angriffsspiel aus stabiler Annahme und mit guter Block- und Feldabwehr einen deutlichen Vorsprung erarbeiten. Dagegen unterliefen Münster zu viele leichte Fehler, zudem wackelte die Annahme.

Ein ähnliches Bild bot sich auch in den Abschnitten zwei und drei. Die Waibl-Schützlinge agierten das gesamte Spiel über sehr konstant, ließen sich auch von Aufholversuchen des Gegners nie aus der Ruhe bringen. Sie waren dem USC in allen Belangen klar überlegen, und Angreiferin Hester Jasper verwandelte nach nur 73 Minuten den ersten Matchball zum verdienten Sieg. Als "wertvollste Spielerin" auf Seiten der Gäste wurde Mittelblockerin Tia Jimerson ausgezeichnet.

VfB Suhl gewinnt auch ohne Trainer und klettert auf Platz drei

Der VfB Suhl hat sich am dritten Spieltag der Volleyball-Bundesliga den zweiten Sieg gesichert. Durch das 3:0 (25:21, 34:32, 25:13) beim VC Neuwied kletterte das Team von Trainer Laszlo Hollosy, der wegen einer Sperre fehlte und an der Seitenlinie von Teammanager Tim Berks vertreten wurde, mit nunmehr sieben Punkten auf den dritten Tabellenplatz.

Die Suhlerinnen ließen sich auch ohne ihren Coach - Hollosy war für fünf Spiele gesperrt worden, weil er nach dem Spiel in Vilsbiburg am 11. Oktober das Schiedsgericht angegangen sein soll - nicht aus dem Konzept bringen und entschieden den ersten Satz für sich. Der zweite Satz wog hin und her, doch die Gäste behielten am Ende die Nerven. Im dritten Satz war Suhl dann klar überlegen.

dpa/red