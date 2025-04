Eishockey | DEL2 Dresdner Eislöwen: Vier Siege vom DEL-Aufstieg entfernt Stand: 15.04.2025 14:42 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben sich bis in Finale um den Aufstieg in die DEL gekämpft. Der letzte Schritt soll nun gegen die Ravensburg Towerstars gemacht werden. Donnerstag geht's los.

Die Dresdner Eislöwen waren vor einem Jahr noch extrem abstiegsgefährdet, jetzt fehlen noch vier Siege bis zum Aufstieg in die DEL. Im Playoff-Finale treffen die sächsischen Puckjäger ab Donnerstag (17. April) auf die Ravensburg Towerstars. Es gibt in der "best-of-seven"-Serie mindestens vier, maximal sieben Spiele.

Vorfreude statt Aufregung

"Man bekommt nicht oft die Chance, um die Meisterschaft zu spielen. Ich genieße es jeden Tag", sagte Eislöwen-Kapitän Travis Turnbull am Dienstag (15. April 2025) im Interview mit SPORT IM OSTEN. Der 38-jährige Amerikaner war 2014 Deutscher Meister mit dem ERC Ingolstadt und ist überzeugt, dass er mit den Eislöwen Geschichte schreiben kann. "Ja, natürlich. Wir glauben, dass wir das schaffen."

Routinier Travis Turnbull (38) strahlt Ruhe und Gelassenheit aus.

Diesem großen Ziel wird alles untergeordnet. Dass alle zwei Tage gespielt wird, würde bei Fußball-Profis einen Sturm der Empörung auslösen, Eishockey-Spieler stört das nicht. "Wir kennen die kurzen Abstände und sind vorbereitet", sagt Turnbull, und Trainer Niklas Sundblad schiebt hinterher: "Wir sind lange Reisen gewöhnt, es ist der normale Playoff-Rhythmus und es ist für beide Mannschaften gleich."

Reisestress für die Eislöwen

Diesmal kommt allerdings noch mehr Reisestress auf die Eislöwen zu. 580 Kilometer liegen zwischen Dresden und Ravensburg, nach Kassel waren es 200 Kilometer weniger. Sportdirektor Matthias Roos rechnet die Strapaze vor: "Wir spielen am Donnerstag um 20 Uhr, ohne Verlängerung sind wir am Freitag etwa 6 Uhr morgens wieder zurück und spielen am Ostersamstag bereits 16 Uhr wieder. Das sehe ich schon als Nachteil für uns." Allerdings sei fliegen keine Option gewesen, macht Roos klar.

Roos: "Playoffs sind positiver Druck"

Der Sportdirektor hat schon schwierige Phasen mit den Eislöwen hinter sich und die letzte Saison nicht vergessen: "Abstiegskampf ist einfach nur Druck und macht keinen Spaß. Playoffs sind positiver Druck. Das genießen wir gerade." Er ist überzeugt, dass die Eislöwen auch den letzten Schritt gehen werden, erwartet aber enge Spiele und sieht "keinen Favoriten". "Die Chancen stehen Fifty-Fifty. Wir müssen aus einer sicheren Defensive agieren und unsere Chancen konsequent nutzen."

Ravensburg nicht aufstiegsberechtigt

Die Towerstars hatten sich im anderen Halbfinale gegen die Krefeld Pinguine durchgesetzt. Allerdings sind sie nicht aufstiegsberechtigt. Sollten die Schwaben also das Finale gewinnen, gäbe es keinen Aufsteiger. Stattdessen würde der sportliche DEL-Absteiger, die Düsseldorfer EG, weiter erstklassig bleiben. Könnte das ein Vorteil für die Eislöwen sein? Roos wiegelt ab: "Jeder Sportler möchte das Finale gewinnen. Der Aufstieg ist nur das i-Tüpfelchen." Auch Sundblad sieht darin weder Vor- noch Nachteil: "Wenn es losgeht, wollen beide Mannschaften gewinnen. Sie kämpfen wie wir seit August bis jetzt."

In den vier Duellen in dieser Saison hat immer die Auswärtsmannschaft gewonnen. "Zufall", glaubt Coach Sundblad, und trotzdem könnte es in den Hinterköpfen stecken und ein Mini-Vorteil sein, dass Dresden die Playoff-Serie in Ravensburg beginnt.

Die ersten vier Spieltermine

Donnerstag, 17. April: Ravensburg - Dresdner Eislöwen

Ostersamstag, 19. April: Dresdner Eislöwen - Ravensburg

Ostermontag, 21. April: Ravensburg - Dresdner Eislöwen

Mittwoch, 23. April: Dresdner Eislöwen - Ravensburg

Sanny Stephan