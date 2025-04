Eishockey | DEL2 Dresdner Eislöwen holen sich Führung zurück Stand: 04.04.2025 23:27 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben sich für die knappe Niederlage am letzten Sonntag revanchiert und nun ebenfalls in der Verlängerung zurückgeschlagen. Damit liegen die Sachsen in der Serie wieder vorne.

Die Dresdner Eislöwen haben im Kampf um den Einzug ins Finale der DEL2 den nächsten Schritt gemacht. Die Sachsen gewannen am Freitagabend das dritte Spiel der Halbfinalserie bei den Kassel Huskies mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:0) in der zweiten Overtime und liegen damit nun in der "best of seven"-Serie mit 2:1 vorne.

Nur Strafen statt Tore

Die frühe Führung der Gastgeber nach nicht einmal drei Minuten durch Alec Ahlroth konnte Dresden drei Minuten später in Überzahl durch Tomas Andres egalisieren. Statt Toren füllten im Anschluss nur Strafen die Statistiken, gleich fünf davon wurden wegen übertriebener Härte ausgesprochen.

Keines der Teams konnte jedoch den Vorteil des einen Mann mehr auf dem Eis nutzen. Also musste die Overtime her. Auch hier blieben die ersten Extraminuten trotz Chancen auf beiden Seiten ohne Erfolgserlebnis. In der zweiten Zusatzschicht war es schließlich erneut Andres, dem nach 44 Sekunden der Siegtreffer gelang.

Eislöwen Coach Sundblad: "Haben zu viele Strafen genommen"

Der Coach der Eislöwen freute sich über den Sieg, merkte aber auch an: "Wir haben zu viele Strafen genommen, wodurch Kassel viel Druck machen konnte. Aber unser Unterzahl war stark. Abgesehen vom 1:1 hat aber auch unsere Überzahl nicht so gut funktioniert. In der Verlängerung kann es immer in beide Richtungen gehen. Wir kommen gut rein, haben ein paar sehr gute Chancen. Dann kommt Kassel aber zurück und macht viel Druck. Es war ein sehr gutes Eishockeyspiel und ich bin sehr glücklich, dass wir es gewonnen haben."

SpiO