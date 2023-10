Handball | 2. Bundesliga Dresden verliert beim Tabellenletzten - Aue verpasst Überraschung Stand: 20.10.2023 23:02 Uhr

Der HC Elbflorenz hat dem Tabellenschlusslicht TuS Vinnhorst einen historischen Erfolg ermöglicht. Der ebenfalls tief in der Tabelle stehende EHV Aue lieferte indes einen guten Kampf gegen Potsdam.

Elbflorenz geht die Puste beim Aufsteiger aus

Der HC Elbflorenz hat beim TuS Vinnhorst aus Hannover mit 29:32 (16:15) verloren. Nach einem soliden Start ging den Dresdnern in Halbzeit zwei die Luft aus. Tabellenschlusslicht Vinnhorst hat durch den Sieg nicht nur die ersten Punkte in dieser Saison eingefahren sondern die ersten Punkte überhaupt in der Zweitligageschichte des Vereins.

Beide Teams starteten äußerst wild in die Partie. Nach nur knappen sechs gespielten Minuten stand es bereits 5:5. Ab der 11. Minute flachte das Tempo aber deutlich ab und die jeweiligen Abwehrreihen fanden besser ins Spiel. Keine Mannschaft konnte sich wirklich absetzen, sodass es nach einer äußerst torarmen Schlussphase in Halbzeit eins (fünf Treffer in zehn Minuten) mit einem knappen 16:15 für Dresden in die Kabine ging. Darüber hinaus verloren die Dresdner in Durchgang eins Neuzugang Doruk Pehlivan, der mit einer Rippenverletzung das Spiel verließ.

Nach der Pause erwischte der TuS den besseren Start und setzte sich auf 19:17 ab (35. Minute). Der HC kämpfte sich zwar immer wieder heran, konnte sich aber über die gesamte zweite Halbzeit keine Führung mehr erarbeiten. Ein knappes 27:28 in der 56. Minute sorgte nochmal für Spannung, doch am Ende blieben die Gastgeber von Vinnhorst zu abgezockt und holten verdient ihren ersten Saisonsieg. Bester Torschütze der Partie war der Dresdner Lukas Wucherpfennig mit sieben Toren. Im Vinnhorster Tor zeichnete sich Thomas Langerud Kristoffersen mit 33 Prozent gehaltenen Bällen aus.

Kampf nicht belohnt - EHV Aue verliert knapp gegen Potsdam

Der EHV Aue hat sich mit 30:32 (14:15) gegen den VfL Potsdam geschlagen geben müssen. Auch wenn die Sachsen phasenweise gut mithielten, war der Tabellendritte aus Potsdam am Ende zu souverän.

Aue verschlief den Beginn und ließ die Gäste früh davonziehen (3:7 / 10. Minute). Erst nach und nach fanden die Sachsen in die Partie und glichen erstmals in der 19. Minute durch Moritz Schwock aus. Danach entwickelte sich ein enger Schlagabtausch auch über die Halbzeitpause hinaus. In der 36. Minute aber wurde der EHV unachtsam und fing sich schnell drei Gegentore. Von diesem Rückstand konnte Aue sich nicht mehr erholen. Zwar wurde es nie einseitig, allerdings kamen die Sachsen auch nie auf mehr als zwei Tore Rückstand heran.

Bester Werfer der Partie war mit Abstand der Potsdamer Max Christoph Beneke, der mit 15 Treffer fast jedes zweite Tor seines Teams erzielte. Bei Aue stach Sebastian Paraschiv mit sieben Toren heraus. Durch die Niederlage tauscht Aue mit dem am Freitagabend siegreichen TuS Vinnhorst die Plätze und ist nun selbst Letzter der Tabelle, aufgrund der schlechteren Tordifferenz.

