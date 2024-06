Turnen Drama um Dauser: Weltmeister bricht Olympia-Quali ab Stand: 22.06.2024 16:13 Uhr

Lukas Dauser muss offenbar um seine Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris bangen. Der Hallenser musste am Samstag einen Wettkampf verletzt abbrechen.

Barren-Weltmeister Lukas Dauser hat die Olympia-Qualifikation der Turner verletzt abgebrochen. Der 31-Jährige zog sich am Samstag (22. Juni 2024) in Rüsselsheim bei seiner Übung an den Ringen eine Verletzung am Arm zu. Für eine genaue Diagnose wurde der Hallenser umgehend für eine MRT-Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ob nun der fest eingeplante Start in Paris gefährdet ist, war zunächst unklar.

Lukas Dauser am Barren (Archiv-Foto)

Nach nur zwei Geräten war Schluss

Dauser hatte vor zwei Wochen bei den deutschen Meisterschaften in Frankfurt am Main den Titel im Mehrkampf gewonnen. Bei der finalen Olympia-Qualifikation war für den Olympia-Zweiten am Barren nach nur zwei Geräten Schluss. Am Boden hatte er die Note 13,150 bekommen, seine Übung am Pauschenpferd wurde mit 13,700 bewertet. Sein Spezialgerät Barren wäre das fünfte von sechs Geräten gewesen.

Dausers Trainingspartner Lessing verpasst Olympia

Erst wenige Tage vor Dausers Schreckmoment wurde bekannt, dass sein Trainingspartner Nick Lessing vom SV Halle nicht in Paris dabei sein wird. Grund dafür ist eine Schulterverletzung. "Nicks Schulter hat doch nicht so gehalten, dass sie wettkampffähig ist", sagte sein Trainer Hubert Brylok dem MDR.

Dauser hatte am Donnerstag (20. Juni 2024) noch erklärt, Lessing aufbauen zu wollen. "Wir versuchen einfach optimistisch und zuversichtlich für ihn in die Zukunft zu blicken." Zuspruch und Optimismus wird er nun auch selbst brauchen.

spio/dpa