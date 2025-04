Handball | Bundesliga Doch noch kein Klassenerhalt für BSV Sachsen Zwickau Stand: 26.04.2025 20:10 Uhr

Der BSV Sachsen Zwickau hat den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst. Nach dem Sieg in Buxtehude, kassierten die Sächsinnen in heimischer Halle eine Niederlage und müssen ins dritte Spiel.

Nach einer lange Zeit starken Leistung ging dem ersatzgeplagten Team von Trainer Norman Rentsch am Samstagabend (26. April) gegen den Buxtehuder SV die Luft aus. Die Sächsinnen unterlagen knapp mit 25:26 (14:11) und müssen in das Entscheidungsspiel am kommenden Samstag (03. Mai, 16:00 Uhr live im Ticker).

Kajdon trägt Zwickau

Zwickau startete gut, ließ sich auch von einem frühen Fehlwurf nicht verunsichern und spielte von Gegenstößen unbeeindruckt konsequent nach vorne. Musste Buxtehude ins Positionsspiel, war der BSV auf dem Posten. Nachdem Blanka Kajdon ihren zweiten Siebenmeter ins Tor schweißte, stand es 5:3 (8. Minute). Buxtehude-Coach Dirk Leun früh die erste Auszeit (9.), am Spiel änderte sich wenig: Die Gastgeberinnen spielten mit breiter Brust, die Niedersächsinnen ließen sich aber nicht abschütteln. Und glichen nach einem schönen Anspiel an den Kreis durch Jolina Huhnstock aus (9:9/20.). Aber egal was Buxtehude anstellte, der BSV aus Sachsen ließ sich kaum beeindrucken, traf aus dem Rückraum oder vom Kreis und hatte mit Barbara Gyori auch eine gut aufgelegte Schlussfrau im Tor. Mit drei Toren Führung ging es in die Halbzeit, auch weil ein umstrittener Siebenmeter in der Pause noch einkassiert wurde. Die Uhr für Buxtehude war schon ausgelaufen, als der Pfiff kam.

Ternede trifft BSV Zwickau ins Herz

Doch ein Dreierpack von Lotta Heider glich die Partie schnell aus (14:14/34.). Einer stark aufspielenden Kajdon war es zu verdanken, dass Zwickau den Faden nicht verlor. Die Ungarin traf binnen weniger Minuten viermal, die Sächsinnen führten mit 19:17 (40.). Auf der anderen Seite drehte jetzt aber Levke Kretschmann auf, brachte Buxtehude zurück ins Spiel (40./20:20), bevor die Norddeutschen dann gar mit zwei Toren in Front gingen. Bei den Gästen überzeugte derweil Sophie Fasold im Kasten, die Zwickau zur Verzweiflung brachte. Zwickau gelang noch durch Kajdons Treffer Nummer zwölf 42 Sekunden vor dem Ende der Ausgleich. Doch Buxtehude bekam in der letzten Sekunde noch einen Siebenmeter zugesprochen, den Isa Ternede in den Kasten hämmerte.

