Leichtathletik | Kugelstoßen Die Kugelstoß-Elite zu Gast in Nordhausen - inklusive Olympiasiegerin Ogunleye Stand: 24.01.2025 17:37 Uhr

Am Samstag findet in der Wiedigsburghalle in Nordhausen einer der renommiertesten Indoor-Kugelstoß-Wettbewerbe statt. Mit dabei ist Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye, die vor einem Jahr an ebenjener Stelle ihren Durchbruch feierte.

Vom Coverposter des Sportfestes strahlt die 26-Jährige bereits in ihrer Siegerpose. Ob sie am Ende des morgigen Wettkampftages (25. Januar) tatsächlich den Platz ganz oben auf dem Treppchen erobern kann, wird spannend. Denn neben der Goldmedaillengewinnerin von Paris, die als Favoritin gilt, tritt ein starkes Teilnehmerfeld an. Unter anderem wird sich Ogunleye mit der Vize-Europameisterin Jorinde van Klinken messen müssen.

Yemisi Ogunleye beim Kugelstoßen

Ab 13 Uhr überträgt SPORT IM OSTEN das Event im Livestream aus der Nordhäuser Wiedigsburghalle.

spio