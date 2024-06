Handball | Bundesliga DHfK Leipzig überzeugt im Saisonfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen Stand: 02.06.2024 18:52 Uhr

Leipzigs Bundesliga-Handballer bezwingen dank einer überzeugenden Leistung die Rhein-Neckar Löwen und feiern damit einen gelungenen Saisonabschluss. Dazu behaupten die Sachsen Platz acht in der Tabelle.

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben sich mit einem Heimsieg in die Sommerpause verabschiedet. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson bezwang am Sonntag im letzten Saisonspiel die Rhein-Neckar Löwen mit 29:24 (16:14).

Packende Anfangsphase

6000 Zuschauer in der ausverkauften Arena erlebten einen rasanten Start in die Partie. Bereits nach fünf Minuten waren sieben Treffer gefallen. Zwar konterten die Rhein-Neckar Löwen den 3:4-Rückstand mit drei Toren nacheinander zum 6:4 (8. Minute). In der Folge bekamen die Leipziger die Partie jedoch immer besser in den Griff, weil sie sich in der Abwehr deutlich stabilisierten und Torhüter Kristian Saeveras immer stärker wurde.

Niclas Ekberg und Kristian Saeveras

Nach Paraden des Norwegers kamen die Gastgeber wiederholt zu Tempogegenstößen und zogen bis zur 24. Minute auf 14:10 davon. Dank des überzeugenden Nationalspielers Juri Knorr verkürzten die Löwen bis zur Pause aber wieder etwas.

Leipzig fährt das Spiel nach Hause

Im zweiten Durchgang ließ das Tempo zunächst etwas nach. Die Leipziger agierten zu statisch und scheiterten immer wieder an Nationaltorwart David Späth. Die Gäste nutzten die Schwächephase des SC DHfK und glichen durch Tobias Reichmann zum 20:20 (43.) aus.

Doch das Spiel kippte nicht vollends. Angetrieben von ihren Fans erhöhten die Leipziger die Intensität und steigerten sich im Angriff auch spielerisch. Mit einem 5:1-Lauf zogen sie zwischen der 50. und 58. Minute vorentscheidend auf 28:23 davon. Bester Werfer des SC DHfK, der mit 33:35 Punkten im Endklassement auf Rang acht landete, wurde Viggo Kristjansson. Der Isländer erzielte sieben Tore.

dpa/spio