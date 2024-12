Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlauer HV zwingt Tabellenführer Bergischer HC in die Knie Stand: 26.12.2024 18:22 Uhr

Der Dessau-Roßlauer HV hat am 17. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga noch einmal richtig einen rausgelassen und mit 31:30 (20:17) beim Tabellenführer Bergischer HC gewonnen. Dabei zeigte das Jungandreas-Team mal wieder auf fremdem Parkett sein stärkstes Gesicht und konnte mit einem starken 6:0-Abwehrblock und dem kongenialen Duo Alexander Djordjije Mitrovic (neun Treffer) und Vincent Bulow (sieben Treffer) überzeugen.

DRHV mit breiter Brust auf fremdem Parkett

Vor der Partie schien die Ausgangslage klar zu sein: Denn Bundesliga-Absteiger Bergischer HC führt die 2. Bundesliga souverän an und hat zudem noch keines seiner neun Heimspiele verloren. Doch dagegen hatte das Jungandreas-Team seine Auswärtsbilanz zu setzen - in den letzten fünf Partien konnten die Sachsen-Anhalter nicht besiegt werden. Und mit diesem Selbstbewusstsein traten die DRHV-Handballer auch beim Tabellenprimus an. Die Dessauer hielten von Anfang an dagegen und konnten vor allem mit brutalem Tempospiel bei den Nordrhein-Westfalen punkten.

Für viele Zuschauer überraschend begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe - der DRHV führte zwischenzeitlich sogar immer mal mit zwei Treffern und das vor allem dank des starken Duos Alexander Djordjije Mitrovic und Vincent Bulow. Die beiden kamen im ersten Durchgang auf zwölf Treffer. Und so war es auch nicht unverdient, dass der Underdog hier mit drei Treffern zur Pause führte und 20 Treffer! erzielte.

Einer der Unterschiedspieler im ersten Durchgang: Vincent Bulow. Der Innenverteidiger erzielte alleine fünf Treffer in den ersten 30 Minuten. (Archiv)

Dessau-Roßlauer HV belohnt sich für Aufwand

Und auch zu Beginn des zweiten Abschnittes wusste das Jungandreas-Team zu überzeugen. Die 6:0-Abwehrformation ließ den Bundesliga-Absteiger reihenweise verzweifeln. Selbst die Rote Karte für Tillmann Leu brachte den DRHV nicht aus dem Fluss und so stand zwischenzeitlich eine 23:18-Führung (37.) zu Buche. Einer der Schlüsselfiguren im zweiten Abschnitt war der 2-Meter-Riese Yannick Danneberg, der sich sehr zielsicher präsentierte. Fünf der acht DRHV-Treffer (nach 18 Minuten im zweiten Abschnitt) gingen auf die Kappe des linken Verteidigers.

Doch natürlich wurde es zum Ende noch einmal spannend. Die Hausherren kamen dank Eloy Morante Maldonado und einigen Überzahl-Situationen noch einmal mächtig auf (59./30:31). Die Sachsen-Anhalter verteidigten aber wacker die knappe Führung bis zum Ende und bleiben damit weiterhin bestes Auswärtsteam der Liga.

Am Ende entwickelte sich noch einmal ein packender Fight zwischen beiden Teams. Mit dem besseren Ende für die Sachsen-Anhalter.

towo