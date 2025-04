Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlauer HV patzt zu Hause gegen Lübeck-Schwartau Stand: 04.04.2025 21:49 Uhr

Der Dessau-Roßlauer HV hat sein Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau verloren. Nach einer zerfahrenen Partie musste sich das Team von Uwe Jungandreas mit 25:30 (16:12) geschlagen geben. Beste Werfer für den DRHV waren Vincent Bülow und Marcel Nowak mit jeweils fünf Treffern. Für Lübeck-Schwartau war Leon Ciudad Benitez sechsmal erfolgreich.

Dessau-Roßlau startete gut in die Partie und war über weite Strecken der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft. Vor allem die Abwehr des DRHV stand sehr stabil und ließ die Gäste sehr hart für ihre Chancen arbeiten. Nach rund 22 Minuten hatten sich die Gastgeber bereits einen Fünf-Tore-Vorsprung (14:9) erspielt.

In der Folge verlor das Jungandreas-Team aber ein wenig den roten Faden und wirkte im Angriff zunehmend unsortiert. Es ging zwar mit 16:12 in die Pause, aber die Leichtigkeit im DRHV-Spiel begann bereits zu bröckeln.

Blitzaufholjagd der Gäste

Und der Trend setzte sich nach dem Seitenwechsel weiter fort. Lübeck-Schwartau hatte den Rückstand in Windeseile egalisiert und war bereits in Minute 38 mit 19:17 in Führung. Die Gastgeber konnten sich zwar noch einmal herankämpfen, verloren dabei aber einiges an Kraft und Konzentration. In der Schlussphase ging die Linie im Spiel dann komplett verloren und Dessau-Roßlau vergab einen freien Wurf nach dem anderen.

Die Chance, zumindest noch ein Remis zu holen war dahin und Lübeck-Schwartau kann immens wichtige Punkte im Abstiegskampf aus Sachsen-Anhalt entführen.

