Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlauer HV erkämpft sich Punkt bei TuS Ferndorf Stand: 11.04.2025 22:01 Uhr

Der Dessau-Roßlauer HV hat sich im Duell mit der TuS Ferndorf einen engen Schlagabtausch geliefert. Am Ende trennen sich beide Mannschaften wie schon in der Hinrunde unentschieden.

Mit einem Punkt im Gepäck tritt der Dessau-Roßlauer HV die Heimreise aus Nordrhein-Westfalen an. Das Gastspiel bei der TuS Ferndorf endete am Freitabend (11. April) mit 26:26 (13:12). Erfolgreichster Werfer der Partie war DRHV-Profi Yannick Danneberg mit acht Toren.

Ambrosius‘ Paraden reichen nicht

Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an einen engen Schlagabtausch. Es dauerte bis zur 16. Minute, ehe Dessau erstmals in Führung ging (6:7). Obwohl der DRHV danach mehr Spielanteile hatte, gelang es nicht, den Vorsprung auf mehr als zwei Tore auszubauen.

Ferndorf scheiterte immer wieder an Dessau-Keeper Philip Ambrosius, der in der ersten Halbzeit auf starke sechs Paraden kam. Dennoch blieben die Gastgeber dran und gingen kurz vor der Pause in Unterzahl sogar wieder in Führung (13:12/30.).

Nowak sieht Rot – DRHV kämpft sich zurück

Nach einem 3:0-Lauf von Ferndorf auf 16:13 (35.) geriet der DRHV früh in der zweiten Halbzeit deutlich in Rückstand (16:13/35.) und brauchte einige Minuten, um sich wieder zu berappeln. In Überzahl gelang den Gästen aus Sachsen-Anhalt dann aber selbst ein 3:0-Lauf und damit der Ausgleich zum 20:20 (43.).

Kurz darauf sah Dessaus Marcel Nowak Rot, weil er Josip Eres beim Tempogegenstoß umriss. Ferndorf nutzte die Überzahl, um auf 24:21 wegzuziehen (47.). Der DRHV kam durch Tore des starken Danneberg und einen 3:0-Lauf auf 24:24 zurück. In einer hart umkämpften Schlussphase hatten beide Teams noch die Möglichkeit auf den Siegtreffer, nutzen diese aber nicht, sodass es beim 26:26 blieb.

SpiO/mru