Handball | 2. Bundesliga Dessau-Roßlau ärgert Spitzenreiter Bietigheim 50 Minuten

Die Voraussetzungen für ein Handball-Wunder waren schlecht. Kellerkind Dessau-Roßlau fehlten sechs wichtige Spieler gegen das Zweitliga-Topteam aus Bietigheim. Dennoch war das Spiel lange Zeit überraschend offen.

Der Dessau-Roßlauer HV hat gegen Spitzenreiter Bietigheim die letztlich erwartet klare Niederlage hinnehmen müssen. Doch das 26:34 ist deutlicher, als die Partie in der Anhalt-Arena über weite Strecken war. Der Drittletzte der Zweitliga-Tabelle wehrte sich vor 1.300 Zuschauern trotz großer Verletzungssorgen nach Kräften und hielt das Spiel 50 Minuten lang offen.

Sieben Tore von Hrstka - Dessau hält Partie offen

Vor dem Spiel wurde bekannt, dass Jakub Hrstka die Dessauer im Sommer nach fünf Jahren verlassen wird. Der tschechische Nationalspieler wechselt zu seinem Heimatverein nach Zubri. Wie wichtig er ist, zeigte er auch in dem Spiel gegen den Spitzenreiter, wo er allein in der ersten Halbzeit sieben Tore erzielte, am Ende waren es neun. 20 Punkte trennte beide Mannschaften vor dem Spiel, davon sah man auf dem Parkett aber zunächst nicht viel. Zwar führten die Gäste von der ersten Minute an, aber Dessau kämpfte und biss sich immer wieder zurück, schaffte sogar den 11:11-Ausgleich. Doch immer, wenn der große Favorit zu wackeln drohte, unterlief Dessau ein technischer Fehler. Zur Pause war beim 15:17 aber noch alles drin.

Nach 50 Minuten ist der Tank leer

Nach dem Wechsel standen die Gäste in der Abwehr besser, Dessau musste einen großen Aufwand für jedes Tor betreiben. Beim 20:26 in der 46. Minute schien die Partie entschieden. Doch fünf Minuten später war Dessau beim 25:27 wieder da, hatte sogar die Chance zum Anschluss, doch Paul Bones unterlief ein Fehler. Und Bietigheim zog kurz an und erzielte vier Tore in Folge zur Entscheidung.

