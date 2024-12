BBL Derbysieg! Niners Chemnitz bleiben ungeschlagen gegen Syntainics MBC Stand: 30.12.2024 22:18 Uhr

Es bleibt dabei: Der Syntainics MBC kann in der BBL nicht gegen die Niners Chemnitz gewinnen. Auch im neunten Duell ging der Sieg mit 82:72 (21:22, 18:11, 19:13, 24:26) nach Sachsen. Bester Werfer der Partie war Victor Bailey Jr. mit 24 Zählern. Für den MBC war Ty Brewer mit 21 Punkten der beste Scorer.

im Zweikampf Tyren Johnson MBC und Deandre Lansowne Chemnitz

Im ersten Viertel brannten beide Teams ein kleines Feuerwerk ab. Starke Wurfquoten auf beiden Seiten und hohes Tempo bestimmten das Spiel in den ersten zehn Minuten. Der MBC legte vor, Chemnitz fand immer eine Antwort. So ging es mit einer hauchdünnen 22:21-Führung für die Weißenfelser in die erste Viertelpause.

MBC verliert offensiven Rhythmus

Im zweiten Abschnitt beruhigte sich das Spiel dann ein wenig. Vor allem die Gäste verloren offensiv ihren Rhythmus und trafen bei weitem nicht mehr so hochprozentig. Die Niners konnten dies wussten dies aber nicht direkt zu nutzen und taten sich ebenfalls schwer. Erst kurz vor der Halbzeit gelang dem Pastore-Team mit drei Dreiern in Folge ein kleiner Run, sodass Chemnitz mit dem Momentum auf seiner Seite und einer Sechs-Punkte-Führung (39:33) in die Kabine gehen konnte.

im Zweikampf Tyren Johnson MBC und Jonas Richter Chemnitz am Korb

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Geschehen. Die Gäste aus Sachsen-Anhalt hatten weiterhin Probleme, ihre Offensive wieder ins Laufen zu bekommen. Chemnitz machte es dagegen clever und konnte die Führung über weite Strecken der zweiten Hälfte bei um die zehn Punkte halten. Angeführt von Victor Baileys 24 Punkten ließen die Niners den MBC nicht wieder zurück ins Spiel kommen.

Am Ende war es ein glanzloser, aber letztlich verdienter Derbysieg der Hausherren, die ihre weiße Weste gegen den MBC in der BBL behalten. In der Tabelle liegen beide Teams nun auf Rang neun und zehn mit einer Bilanz von jeweils sieben Siegen und sechs Niederlagen.

---

vk