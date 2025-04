Eishockey | DEL 2 Crowdfunding-Aktion der Eispiraten Crimmitschau ein voller Erfolg Stand: 23.04.2025 13:08 Uhr

Die Crowdfunding-Aktion der Eispiraten Crimmitschau zur Finanzierung der erforderlichen Umbauarbeiten im Sahnpark erfährt eine gewaltige Resonanz. Binnen vier Tagen wurde das anvisierte Spendenziel bereits übertroffen.

Der Eishockey-Standort Crimmitschau bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit erhalten. Nachdem der DEL2-Club am vergangenen Samstag gemeinsam mit der Stadt eine Crowdfunding-Aktion gestartet hatte, ist die Finanzierung der nötigen Umbauarbeiten am Sahnpark gesichert.

Bereits am Dienstag (22. April) informierten die Eispiraten über den aktuellen Zwischenstand. Nach gut 72 Stunden waren etwas mehr als 105.000 Euro an Spenden eingegangen. Einen Tag später konnte das ausgebenene Spendenziel von 120.000 Euro weit übertroffen werden: Am Mittwochmittag (23. April, Stand 12:30 Uhr) waren bereits 130.000 Euro auf das Spendenkonto geflossen.

"Wahnsinn" - Teammanager Bauer überwältigt

"Was die Fans hier geleistet haben, ist der Wahnsinn und zeigt einmal mehr, wie wichtig der Standort für das Eishockey hier in der Region ist", sagte Teammanager Ronny Bauer MDR SACHSEN. Die Beteiligung war nicht nur in der Region groß, "sondern auch überregional", betonte Bauer: "Daran sieht man wieder, dass das Eishockey eine große Familie ist."

Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer zeigte sich überwältigt von der Spendenbereitschaft der Fans.

Die Spenden sollen vorrangig dabei helfen, den Eigenanteil der Eispiraten für die Modernisierung des Stadions mitzufinanzieren. Dazu gehören eine von der DEL2 für die neue Saison vorgeschriebene Flex-Blande, die das Verletzungsrisiko senkt, und modernes LED-Licht für TV-Übertragungen. Weil es zwischenzeitlich keine Einigung mit der Stadt über den Umbau gab, hatten die Eispiraten auch einen Umzug nach Chemnitz in Betracht gezogen.

Stadt und Verein in Gesprächen

In der vergangenen Woche war es dann zu einer ersten Annäherung von Stadt und Verein gekommen, in dessen Folge auch die Spendenaktion ins Leben gerufen wurde. Die Eispiraten hatten dabei unter anderem im Streit um mögliche Schadensersatzansprüche gegenüber der Stadt eingelenkt.

Durch die Kündigung des Stadionnutzungsvertrages war dem Zweitligisten ein finanzieller Schaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro entstanden. Die Stadt Crimmitschau hatte betonte, dass man an der Weiterführung des Eishockey-Standorts interessiert sei.

Entscheidung soll am 8. Mai fallen

"Wir sind jetzt aufeinander zugegangen", führte Bauer aus. Nach den ersten Gesprächen wurde ein Vertreter der Stadtverwaltung bestimmt, mit dem man nun im Austausch sei. "Letztlich entscheidet dann aber der Stadtrat", so Bauer. Aktuell wird ein neuer Nutzungsvertrag zwischen den Eispiraten und der Stadt Crimmitschau ausgearbeitet. Eine endgültige Entscheidung soll nach der Beschlussvorlage schließlich zur Stadtratssitzung am 8. Mai fallen. Bis dahin hoffen die Eispiraten auf weitere Spenden.

Die potenziellen Unterstützer der Crowdfunding-Aktion erhalten je nach Höhe ihrer Spende eine Gegenleistung. Diese sehen wie folgt aus:





Ab 10 Euro: Name auf einer Bande / Name auf der Homepage

Ab 50 Euro: + Aufkleber "Eishockey-Bande Crimmitschau"

Ab 100 Euro: + dein Selfie auf der Eismaschine

Ab 200 Euro: + Verlosung eines getragenen und signierten Warmup-Trikots Saison 2024/25

Ab 1.000 Euro: + Name auf einem Legenden-Banner im Stadion (neben #1 Kösling, #10 Steinbock und #43 Heine)

Hier können Sie spenden!

SpiO/pm