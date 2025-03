Fußball | 3. Liga Cottbus vs. Aue - Der sportlich bedeutungsvolle Ostkracher Stand: 27.03.2025 13:01 Uhr

Energie Cottbus will Punkte für den Aufstieg sammeln, Erzgebirge Aue sich der letzten Abstiegssorgen entledigen: Der Ostknaller am Samstag verspricht Spannung. SPORT IM OSTEN zeigt das Spiel live.

Die Begegnung ist immer brisant, am Samstag (29. März ab 14 Uhr live bei SPORT IM OSTEN im MDR FERNSEHEN) wird aber eine Schippe draufgelegt. Für Energie Cottbus geht es um den Aufstieg, Aue will den Puffer zur Abstiegszone vergrößern.

Logisch, dass diese Konstellation und das ohnehin prestigeträchtige Derby die Fans anlockt. Das Stadion ist ausverkauft. 1.900 Anhänger reisen aus dem Erzgebirge an. Das Duell gilt als Hochsicherheitsspiel - die Konstellation sorgt für zusätzlichen Zündstoff.

Majetschak: "Prekäre Situation"

Die "Veilchen" sind in der engen 3. Liga mit 36 Punkten noch nicht durch. Abwehrmann Erik Majetschak spricht trotz sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone von einer "prekären Situation". Man wolle so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt holen, um Ruhe zu haben, erklärte der 25-Jährige zwei Tage vor dem Hammerspiel im Interview mit SPORT IM OSTEN.

Dafür will Aue auch bei Energie punkten. "Cottbus ist eine brutal starke Mannschaft. Wir wissen aber auch, wo wir ihnen Probleme bereiten können. Da wollen wir reingehen und hoffentlich auch etwas mitnehmen", so Majetschak.

Energie Cottbus ist zwar noch Tabellenzweiter, aber längst nicht mehr so stabil wie in der famosen Hinrunde. Der Aufsteiger kann sich aber nach wie vor auf seine Heimstärke verlassen, hat von 14 Spielen daheim nur zwei verloren. Aue will das dritte Team sein, dass die Lausitz mit voller Ausbeute verlässt. Vor allem in Sachen Mentalität wollen die Erzgebirgler punkten. "Da wollen wir mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser sein", erklärte der Auer Abwehr-Routinier.

Auch wenn Aue in dieser Szene eine Torchance für Mika Clausen hatte, das Hinspiel ging verloren.

Stürmer Schmid: Trifft er auch in der Liga?

Aues Winterneuzugang Maximilian Schmid feierte beim Pokalsieg gegen den Chemnitzer FC seine Torpremiere und war auch Tage danach noch voller Stolz: "Besser geht es nicht als in so einem Spiel zu treffen." Der Sieg gegen den CFC habe der gesamten Mannschaft ein gutes Gefühl für die Liga gegeben. "Cottbus hat eine echt gute Mannschaft, aber wir fahren dahin, um zu gewinnen", so der Ex-Kölner.

Besonderes Spiel für Sportchef Heidrich

Der Auer Sportchef Matthias Heidrich kennt den Weg nach Cottbus ziemlich gut. Sohn Finn kickt seit 2016 im Nachwuchs von Energie und ist aktuell Kapitän der U19, die in der DFB-Nachwuchsliga spielt. Für Heidrich jr. ist es das letzte Jahr im Nachwuchsbereich.

