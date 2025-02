Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC lässt gegen Meuselwitz nichts anbrennen Stand: 23.02.2025 16:29 Uhr

Der Chemnitzer FC hat sich am Sonntag deutlich mit 4:0 gegen den ZFC Meuselwitz durchgesetzt. Vor 3.718 Fans an der Gellertstraße sorgte ein Doppelpack von Bozic für die frühe Entscheidung. Für die Himmelblauen ist es der höchste Saisonsieg.

Nach wetterbedingter Zwangspause in der vergangenen Woche legten beide Mannschaften los wie die Feuerwehr. Nach einem tollen Solo an der Grundlinie von Nils Schätzle hatte Fabian Raithel bereits in der dritten Minute die Führung auf dem Fuß. Erst trennten nur wenige Zentimeter die Zipsendorfer vom Führungstreffer, bevor zwei Minuten später die Querlatte einen Kopfball von Florian Hansch verteidigte.

Dejan Bozic tunnelt ZFC-Hüter Lukas Sedlak zum 1:0.

Chemnitz macht es besser

Die Himmelblauen fackelten im Gegenangriff nicht lange. Ein Sahnepass von Dardan Karamani sendete Dejan Bozic in Richtung Sechszehner. Der Stürmer nahm die Einladung an und bedankte mit einem Tunnel durch die Beine von Lukas Sedlak, der die Kugel nur noch hinter sich ins Tor kullern sah (7. Minute). Diese Angriffe sollten den ZFC an diesem Nachmittag noch das ein oder andere Mal zur Verzweiflung bringen.

Tobias Müller bleibt eiskalt

Die Duda-Elf übernahm daraufhin die Oberhand. Der ZFC kam immer wieder ins Schwimmen. Die kaltschnäuzigen Chemnitzer bestraften das prompt als Kapitän Tobias Müller im Sechszehner ohne große Bedrängnis ins linke untere Eck netzen konnte (28.). Meuselwitz setzte mit Hansch hin und wieder Nadelstiche. Chemnitz hatte unterdessen Chancen wie am Fließband.

Meuselwitz drängt auf einen Treffer

Mit viel Glück rettete Meuselwitz das 0:2 in die Halbzeitpause, doch die Chemnitzer hatten kurz nach Wiederanpfiff höhere Ambitionen. Von der Strafraumkante schnürte Bozic per Schuss ins linke untere Eck den Doppelpack und entschied die Partie frühzeitig (48.).

Die glücklosen Meuselwitzer um Hauber bekommen die Kugel nicht über die Linie gedrückt.

Pech für Zipse

Die Leopold-Elf ließ den Kopf nicht hängen und kam nach dem 0:3 zu ihrer besten Phase des Spiels. Daniel Haubner hatte in der 49. Minute gleich zweimal die Chance auf den ersten Meuselwitzer Treffer des Tages. Wenig später stand nur der Pfosten zwischen David Pfeil und einem Erfolgserlebnis (53.). An diesem Punkt wäre ein Tor für die Meuselwitzer durchaus verdient gewesen, doch das sollte an diesem Nachmittag nicht sein.

CFC lässt Elfmeter liegen

In der 71. Minute kam der eingewechselte Arthur Mergel im ZFC-Strafraum zu Fall. Jongmin Seo scheiterte mit einem laschen Schuss jedoch an Lukas Sedlak im Meuselwitzer Kasten. Stattdessen setzte der ebenfalls eingewechselte Luis Fischer den Schlusspunkt. Ein Konter über Anton Rücker landete nach einer Ballstafette auf Fischers Scheitel, der die Kugel fast sanft an Sedlak vorbei ins Tor beförderte (78.).

Chemnitz zu Gast bei Chemie

Der ZFC Meuselwitz empfängt am kommenden Sonntag den VFC Plauen (Anstoß 13.30 Uhr). Der Chemnitzer FC misst sich zur selben Zeit im Alfred-Kunze-Sportpark mit Chemie Leipzig.



SpiO / twe