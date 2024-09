Fußball | Sachsenpokal Chemnitzer FC gegen Dynamo auf 12. Oktober terminiert Stand: 18.09.2024 19:40 Uhr

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen zwischen Rekordsieger Chemnitzer FC und Titelverteidiger Dynamo Dresden in der 3. Runde des Sachsenpokals steigt am 12. Oktober. Der Fußballverband terminierte die Runde am Mittwoch.

Das Top-Spiel in der 3. Hauptrunde des Sachsenpokals zwischen dem Chemnitzer FC und Titelverteidiger Dynamo Dresden findet am Sonnabend, den 12. Oktober, um 15:00 Uhr statt. Das gab der Sächsische Fußballverband am Mittwoch bekannt. Regionalligist Chemnitzer FC ist der Rekordpokalsieger im Freistaat.

Lok und Chemie beantragen Heimrecht-Tausch

Drittligist Erzgebirge Aue ist am Sonntag, den 13. Oktober, um 14:00 Uhr im Derby beim VfB Annaberg zu Gast. Bei zwei Begegnungen wurde ein Tausch des Heimrechts beantragt: Bei Siebtligist Rotation Dresden gegen Lok Leipzig (Sa., 15:00 Uhr) und bei Weixdorf gegen BSG Chemie Leipzig (So., 14:00 Uhr). Zweimal heißt es außerdem Oberliga gegen Regionalliga: Der FC Grimma bittet am Samstag (14:00 Uhr) den FC Eilenburg zum Mulde-Derby. Der SC Freital erwartet am Sonntag (14:00 Uhr) Regionalligist FSV Zwickau.

SpiO