Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC ermauert sich Punkt gegen BFC Dynamo Stand: 14.09.2024 18:11 Uhr

Der Chemnitzer FC konnte sein Torkonto beim BFC Dynamo nicht ausbauen. Gegen den Vorjahresvierten hielten sich die Himmelblauen in einer ereignisarmen Partie allerdings auch in der Defensive schadlos.

Mit 0:0 trennten sich die Sachsen und der Rekordmeister der DDR im Sportforum Hohenschönhausen. Der CFC überstand dabei auch eine längere Unterzahl gegen insgesamt harmlose Hauptstädter.

Chemnitzer Offensive stottert weiter

Das Team von Trainer Benjamin Duda musste auf den kranken Louis Malina verzichten und startete ohne Mittelstürmer in die Partie. Für den schwächsten Sturm der Liga keine guten Vorzeichen, die sich im ersten Durchgang bestätigen sollten. Die erste Chance gehörte den Gastgebern bereits in der dritten Minute, als Kevin Lankford von der Strafraumkante abzog und die Latte traf. Die beste Gelegenheit des ersten Durchgangs für die Himmelblauen hatte Niclas Walther nach einer Flanke von Manuel Reutter. Der Außenverteidiger konnte den Ball allerdings nicht richtig kontrollieren und so war der Abschluss keine große Gefahr für Keeper Leon Bätge im BFC-Gehäuse.

Das Spiel verlief ereignisarm, beide Teams mangelte es an Tempo und Ideen. So flogen viele lange Bälle in die Strafräume, die nur selten etwas einbrachten. In der 37. Minute erreichte eine Halbfeldflanke den Kopf von Rufat Dadashov, der Daniel Adamczyk überwand. Doch die Fahne von Schiri-Assistent Henry Müller schnellte zurecht in die Höhe. So ging es torlos in die Kabine.

Walther fliegt, Damer verpasst Lucky-Punch

Im zweiten Durchgang wurde es in der Offensive kaum besser auf beiden Seiten. Chancen waren hüben wie drüben Mangelware, auch die Wechsel beider Trainer brachten kaum Impulse. Walther sah in der 68. Minute nach einem unnötigen Foul seine zweite Gelbe. Die fällige Rote ließ Schiedsrichter Sirko Müke fallen, doch der Übeltäter kam um seine Strafe nicht herum. So ging es für die Himmelblauen in Unterzahl in die Schlussphase.

Niclas Walther sah zwanzig Minuten vor dem Ende die Ampelkarte.





Der BFC konnte allerdings die Fehler nicht abstellen, so musste eine Einzelaktion her. Der eingewechselte McMoordy Hüther verzögerte an der Strafraumkante zweimal, ließ gleich vier Chemnitzer ins Leere laufen und schloss mit Auge ab (80.), Adamczyk musste sich im Kasten strecken, lenkte den Ball soeben über die Latte. Und beinahe hätte Leon Damer vier Minuten vor dem Ende den Lucky-Punch gesetzt: Seinen Schuss aus 20 Metern konnte Bätge nur mit Mühe entschärfen. In der Nachspielzeit kam Jules Hasenberg noch zu zwei Abschlüssen für Dynamo, die allerdings geblockt wurde. Ein Spiel, das keinen Sieger verdient hatte, endete ohne Treffer.

Stimmen zum Spiel

