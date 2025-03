Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig verspielt Führung gegen Altglienicke Stand: 30.03.2025 15:08 Uhr

Was für ein bitterer Ausgang. Chemie Leipzig hat im letzten Spiel von Interimscoach David Bergner lange bei Altglienicke geführt, stand aber schließlich doch mit leeren Händen da. Am Ende sorgte ein VSG-Doppelschlag in den Schlussminuten für eine 1:2-Niederlage der Chemiker im "Hans Zoschke"-Stadion.

Eine Chance, ein Tor - Chemie führt bei Altglienicke

Es war das letzte Spiel für David Bergner als Interimscoach an der Linie der Chemiker. Ab dem 1. April übernimmt dann Adrian Alipour, der mit nach Berlin gereist war und im Block der gut 400 mitgereisten Chemie-Fans stand. Und er sah eine kämpferische Partie seiner zukünftigen Schützlinge, die in der ersten Hälfte viel mit Abwehrarbeit beschäftigt waren. Die Berliner in pinkfarbenen Dressen hatten mehr vom Spiel und waren offensiv eingestellt.

Florian Brügmann spitzelt einem Berliner den Ball weg. Dennis Mast beobachtet die Szene.

In der neunten Minute musste Chemies Rajkl Lisinski auf der Linie klären, ansonsten hielten die Leutzscher den Gegner weitgehend vom eigenen Strafraum entfernt. Mit Chancen sah es aber mau aus, die Pässe in die Spitze erreichten selten einen Abnehmer. Als sich die Fans schon auf ein 0:0 zum Pausentee einstellten, klingelte es doch noch. Florian Kirstein nahm Maß, Elias Oke fälschte ab und das Spielgerät hoppelte in den Kasten von Altglienicke.

Zweimal nicht aufgepasst - Chemie verliert auf der Ziellinie

Mit der Führung im Rücken forderten die Chemiker natürlich die Hauptstädter heraus, die im zweiten Abschnitt auf den Ausgleich drängten. Den konnten die Leutzscher lange verhindern. Die Abwehr stand sicher und Altglienicke biss sich die Zähne an der BSG-Defensive aus. Was aufs Tor kam, wurde die Beute von Chemie-Schlussmann Benjamin Bellot.

Frust bei den Chemikern nach der vermeidbaren Niederlage in Berlin.

Bis zur 86. Minute hielt der Vorsprung der Grün-Weißen, dann traf Grace Bokake ins lange Eck zum Ausgleich. In der 90. Minute kam es dann knüppeldick für Chemie. Der eingewechselte Malick Sanogo lief auf und davon und markierte das 2:1 für Altglienicke. Stark gekämpft und alles verloren. Am Ende stand Chemie Leipzig ohne Punkte da.

jmd