Fußball | Testspiele Chemie, Jena und ZFC siegen - Niederlagen für Zwickau, RWE, Eilenburg und Plauen

Volles Testspielprogramm für unsere Regionalligisten: Dabei zeigten sich Chemie Leipzig, Carl Zeiss Jena und der ZFC in Torlaune. Für Zwickau, Eilenburg und Plauen gab es klare Niederlagen. Der Chemnitzer FC enttäuschte.

Chemie Leipzig testet im Trainingscamp erfolgreich gegen Bamberg

Zurzeit schwitzen die Spieler der BSG Chemie Leipzig im Trainingslager in der Sportschule Bad Blankenburg. Drei Einheiten pro Tag stehen auf dem Programm, am Sonnabend (13. Juli) testete die neu formierte Mannschaft von Chefcoach Miroslav Jagatic ihre Form im Spiel gegen den FC Eintracht Bamberg. Und der Trainer konnte ergebnistechnisch zufrieden sein: 4:1 hieß es am Ende für die Grün-Weißen.

Chemies Innenverteidiger Paul Horschig sorgte für das zwischenzeitliche 2:1. (Archiv)

Die Bamberger "Domreiter", die sich in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern über die Relegation gesichert hatten, gingen in der 6. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Lukasz Jankowiak in Führung. Der Ausgleich fiel dann ebenfalls vom Punkt. Chemies Rechtsaußen Janik Mäder übernahm Verantwortung und traf zum 1:1 (27.). Fünf Minuten später hatten die Leutzscher die Partie gedreht. Innenverteidiger Paul Horschig tauchte mit vorn auf und erzielte die 2:1-Führung. Im Laufe der zweiten Halbzeit wechselte Coach Jagatic wild durch (neun Wechsel) und gab im Tor auch Jonas Janke eine Chance, der ab der 61. Minute für Stammkeeper Benjamin Bellot zwischen die Pfosten stand. Und der 22-Jährige musste nicht hinter sich greifen, stattdessen legten seine Vorderleute noch zwei Treffer nach. Mittelfeldspieler Yusuf Dogan erhöhte in der 83. Minute per Strafstoß auf 3:1, Offensivmann Timo Mauer sorgte eine Minute später für den 4:1-Endstand.

Klarer Sieg des ZFC Meuselwitz in Auerbach

Der ZFC Meuselwitz zeigt sich weiter in guter Frühform. Der Regionalligist setzte sich beim VfB Auerbach mit 5:0 durch. Luca Bürger brachte die Zipsendorfer in der 26. Minute mit einem herrlichen Schuss in Führung. Ansonsten leistete der Oberligist ordentlich Gegenwehr. Mit einem knappen 1:0 ging es in die Kabine. Dann feierte Kapitän René Eckardt nach langer Verletzungspause sein Comeback. Auerbachs Tim Birkner sorgte in der 49. Minute mit einem Eigentor für das 2:0. Nach dem Doppelschlag von Lirim Hoxha und Florian Hansch war der Widerstand der Vogtländer gebrochen. Die Meuselwitzer trafen noch dreimal Aluminium, Johannes Pistol sorgte in der 80. Minute schließlich für den Endstand. "Das war eine gute Woche im Training und bei den Tests. Und wir freuen uns, dass "Ecki" sein Comeback gefeiert hat", lobte ZFC-Coach Georg-Martin Leopold. Am kommenden Dienstag steht das nächste Testspiel für die Ostthüringer an. Dann geht es zu Ligarivale FC Carl Zeiss Jena. Anstoß ist 15 Uhr.

VFC Plauen mit viel Luft nach oben

Regionalliga-Aufsteiger VFC Plauen hat einen Tag nach dem 0:4 gegen den FC Erzgebirge Aue eine weitere Niederlage kassiert. Gegen die SpVgg Bayretuh hieß es nach 90 Minuten 0:4. Nach einem ausgeglichenen Start führte Bayreuth nach 13 Minuten, Christoph Fenninger nutzte einen Fehler im Aufbauspiel des VFC eiskalt. Nach 35 Minuten legte Fenninger mit Traumtor nach. Plauen selbst brachte in der Offensive nicht viel zustande. Zur zweiten Halbzeit wechselte Trainer Karsten Oswald sechs Mal, bekam aber schon in Minute 53 den dritten Treffer eingeschenkt, Jonas Kehl vollendete. Den Schlusspunkt setzte Patrick Görtler in der 73. Minute. Bis zum Abpfiff blieb der Regionalliga aus Bayern das klar spielbestimmende Team.

Zwickau verliert gegten Hertha - Könnicke trifft

Auch Regionalligist FSV Zwickau ging am Samstag leer aus. Die Westsachsen verloren vor 3.007 Zuschauern gegen Hertha BSC mit 1:6. Der Zweitligist zeigte sich im Pressing hellwach und ließ defensiv wenig zu. Die ersten drei Tore fielen allesamt nach Abprallern. Florian Niederlechner (14.), Stürmer Luca Schuler (19.) und Marten Winkler (27.) trafen. Mit einem konsequenten Ballgewinn erzwang Winkler seinen zweiten Treffer (34.). Nach der Pause stellte Zwickaus Kapitän Mike Könnecke (53.) mit einem schönen Schlenzer auf 1:4. Im Anschluss legten der eingewechselte Kevin Sessa per direktem Freistoß (59.) und Derry Scherhant (70.) für die Hauptstädter nach.

Marc-Philipp Zimmermann (Zwickau, links) im Zweikampf mit Agustin Rogel (Hertha)

Jena reicht starke Halbzeit in Rudolstadt

Der FC Carl Zeiss Jena feierte bei Oberligist Einheit Rudolstadt ein 3:0. Dabei fielen alle Tore in der ersten Halbzeit. Nach einem Eigentor in der neunten Minute erhöhten Cemal Sezer und Elias Löder. Nach der Pause wechselte der Regionalligist kräftig durch, dadurch passierte vor den Toren nicht mehr viel.

Eilenburg kommt gegen Magdeburgs Zweite unter die Räder

Regionalligist FC Eilenburg hat sich im Testspiel gegen die Zweitvertretung des 1. FC Magdeburg (Oberliga Süd) nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Vor 51 Zuschauern auf dem Sportplatz Barleben verlor die Mannschaft von Trainer Sascha Prüfer mit 0:5. Bereits zur Pause lagen die Blau-Roten durch Tore von Timo Birk (5.) und Albert Millgramm, der per Doppelpack traf (25./30.), mit 0:3 in Rückstand.

Erfurts Neuzugang Jean-Marie Plath stand im Kasten der Eilenburger. (Archiv)

Nach dem Wechsel legten die jungen Magdeburger, die vom Gespann Petrik Sander/Pascal Ibold trainiert werden, noch zwei Treffer durch Hector Hink (60./62.) nach. Der mögliche Ehrentreffer blieb den Eilenburgern verwehrt, da sie in der zweiten Hälfte einen Strafstoß verballerten. Das nächste Testspiel für den FCE steigt am 20. Juli im Ilburg-Stadion gegen Oberligist Bischofswerdaer FV, der auf den Aufstieg in die Regionalliga verzichtete.

