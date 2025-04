Fußball | Regionalliga Carl Zeiss Jenas Notelf erkämpft Auswärtssieg in Luckenwalde Stand: 27.04.2025 15:17 Uhr

Dem FC Carl Zeiss Jena haben beim Gastspiel in Luckenwalde neun Spieler verletzt oder gesperrt gefehlt. Trotzdem gelang es den Thüringern, die drei Punkte zu entführen. Das Goldende Tor erzielte ein Eigengewächs.

Der FC Carl Zeiss Jena hat seinen Verletzungssorgen getrotzt und beim FSV Luckenwalde mit 1:0 (0:0) gewonnen. Während Jena damit Platz fünf in der Regionalliga Nordost festigen konnte, rutscht der FSV auf den vorletzten Tabellenplatz ab, weil der FC Eilenburg parallel sein Heimspiel gegen Hertha Zehlendorf mit 4:3 für sich entscheiden konnte.

Die Partie in Luckenwalde wurde mit fast 15 Minuten Verspätung angepfiffen, weil die Polizei ein Banner im Gästeblock der Jena-Fans monierte, das wohl einen Notausgang versperrte. Nach längeren Diskussionen lenkten die FCC-Fans ein und hingen das Transparent ab.

Dieses Banner verzögerte den Anpfiff des Spiels.

FCC-Trainer Volkan Uluc musste im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen den FSV Zwickau vier Änderungen an seiner Startelf vornehmen. Für Ken Gipson, Ted Tattermusch, Elias Löder und Jannes Werner begannen Philipp Wendt, Erik Weinhauer, Paul Kampe und Khalid Abu El Haija.

Leichtes Chancenplus für Luckenwalde im ersten Durchgang

Die Anfangsphase gehörte Luckenwalde. Sofiene Jannene kam nach einem Freistoß in der 5. Minute im Jenaer Strafraum zum Kopfball, verfehlte das Tor aber um einige Meter. In der 23. Minute hatte Luckenwaldes Till Jacobi den Führungstreffer auf dem Fuß. Sein Schuss aus kurzer Distanz wurde aber noch von Phillip Wendt abgegrätscht.

Im direkten Gegenzug vergab Erik Weinhauer nach sehenswertem Steckpass von Kay Seidemann aus sechs Metern die ganz große Möglichkeit auf die Führung. In der ersten Hälfte wurde es dann nur noch einmal richtig gefährlich, als sich Luckenwaldes Tim Schleinitz in den Strafraum dribbelte und aus zehn Metern abzog. Jenas Schlussmann Marius Liesegang verhinderte den Rückstand durch eine Glanzparade.

Nach dem Führungstreffer für Jena war es vor allem eines: Ein Kampfspiel.

Hessel erzielt das Goldene Tor

Jena kam mit mehr Druck aus der Halbzeitpause. Nach einer Ecke (47.) prüfte Abu El Haija Luckenwaldes Keeper Palmowski aus kurzer Distanz. Deutlich gefährlicher wurde es in der 58. Minute, als Schneider im Jenaer Strafraum frei zum Schuss kam und den Ball nur knapp links am Tor vorbeischoss. Den Chancenwucher der Gastgeber bestrafte kurz darauf Maxim Hessel. Nach einer Balleroberung nahe am Luckenwalder Sechzehner wurde er von Seidemann bedient, ließ noch einen Gegenspieler ins Leere rutschen und schob unten rechts zum 1:0 für Jena ein (62.).

Luckenwalde kam durch Jacobi (70.) und den eingewechselten Simon Gollnack (77.) noch zu Chancen, vergab diese aber allesamt. In der Schlussphase versuchten es die Gastgeber noch einmal mit hohen langen Bällen, schafften es aber auch so nicht, die tapfer kämpfende Jenaer Defensive zu überwinden. So blieb es am Ende beim knappen und aufgrund der vielen Luckenwalder Chancen durchaus glücklichen 1:0-Auswärtserfolg des FCC.

SpiO/mru