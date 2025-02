HBF | 13. Spieltag BSV Sachsen Zwickau holt einen Punkt gegen Göppingen Stand: 28.02.2025 20:55 Uhr

Der BSV Sachsen Zwickau und FRISCH AUF! Göppingen haben sich am 13. Spieltag 29:29-Unentschieden (20:16) getrennt. Für den BSV wäre nach dem Spielverlauf mehr drin gewesen, als der eine Punkt. Beste Werferin für Zwickau war Blanka Kajdon mit acht Toren. Carmen Moser traf sieben Mal für Göppingen.

Zwickaus beste Werferin gegen FRISCH AUF! Blanka Kajdon.

Über die gesamte Partie sprach vieles für einen Sieg der Zwickauerinnen, die von Beginn an die bessere Mannschaft auf dem Feld waren. Vor allem in der ersten Halbzeit konnte sich der BSV teilweise bis auf fünf Tore (14:9, 20.) absetzen. Den Vorsprung hielten die Gastgeberinnen auch bis in die Pause konstant und gingen mit vier Toren plus in die zweite Halbzeit.

Zwickau unkonzentriert nach der Pause

Es dauerte nur etwas mehr als zwölf Minuten bis die Führung gänzlich dahin war. Zwickau fehlte nach dem Seitenwechsel der Zug zum Tor und auch ein wenig das Glück im Abschluss. Göppingen nutzte die Schwächephase und glich die Partie in der 43 Minute zum ersten Mal aus. Von da an entwickelte sich ein enges Spiel, in dem der BSV aber immer wieder Chancen hatte, sich abzusetzen - letztlich ohne Erfolg. Auch der letzte Angriff gehörte den Gastgeberinnen. Am Ende scheiterten die zwei letzten Würfe aber an Gäste-Keeperin Petra Hun Hlogyik und die Partie endete unentschieden.

vk